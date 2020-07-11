Mobilya deposunda çıkan yangın, söndürüldü - Son Dakika

Mobilya deposunda çıkan yangın, söndürüldü

Mobilya deposunda çıkan yangın, söndürüldüBursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya deposu olarak kullanılan 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Mobilya deposunda çıkan yangın, söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya deposu olarak kullanılan 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında maddi zarar meydana geldi. İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, Orhangazi Caddesi'nde 3 katlı bir binanın mobilya deposu olarak kullanılan en üst katında, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin kaynak yaptığı sırada sıçrayan kıvılcımların sünger parçalarını tutuşturması sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevlere müdahale eden işçiler, yangını söndüremeyeceklerini anlayınca, depoyu terk edip, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını bir saatlik çalışmayla söndürdü. Yangında maddi zarar meydana geldi.

Murat Erat, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mobilya deposunda çıkan yangın, söndürüldü - Son Dakika
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