Mobilya döşemecisi kadın mesleğiyle ilgili aldığı plaketin gururunu yaşıyor - Son Dakika

Ordu'da eşinden öğrendiği mobilya döşemeciliğinde ustalaşarak iş sahibi olan 41 yaşındaki Saliha Öztürk, " Türkiye'de mobilya döşemecisi ustalık belgesi alan ilk kadın" plaketini almanın mutluluğunu yaşıyor.

Mesleği öğrendiği eşi Erdal Öztürk ile işlerini büyütmeye karar vermesi üzerine Saliha Öztürk, 8 yıl önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle teşhir ve atölyeden oluşan iki katlı iş yeri açtı.

Öztürk'e, Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonunca (TAİF) "Türkiye'de mobilya döşemecisi ustalık belgesi alan ilk kadın" olması nedeniyle plaket verildi.

Altınordu ilçesinde iş yeri bulunan 3 çocuk annesi Öztürk, gazetecilere, yaklaşık 21 yıldan bu yana içerisinde bulunduğu mesleğini severek yaptığını söyledi.

Eşinin 36 yıldır usta olduğunu, ona yardım etmek amacıyla kırlent dikerek işe başladığını anlatan Öztürk, merak ederek ilerlettiği mesleğinde artık bir takım koltuğu baştan aşağı dizayn edip yapabildiğini belirtti.

Öztürk, özellikle kadınların, bir kadın ustayla karşılaştıklarında hem mutlu olduğunu hem de şaşırdığını vurgulayarak, "Bayanlarımızın bu işi yapmak istediklerini görüyorum. 'Sen yapabiliyorsan, biz de yapabiliriz' diye meraklı olanlar var. Müşteri diyaloğunda bayan bayana daha iyi oluyor. Kumaş seçimlerinde, fikir alışverişlerinde de güzel oluyor. Bir evi dekore eden bayandır. Erkek işi gibi gözükse de mobilya döşemeciliği bence bir bayana yakışabilecek bir meslek diye düşünüyorum." dedi.

Saliha Öztürk, çöpe atılacak duruma gelen eski mobilyaların da geri dönüşümünü sağlamak amacıyla bakım ve onarımını yaptıklarını dile getirdi.

Mobilya döşemeciliğinde kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgesi aldığını ifade eden Öztürk, TAİF Genel Başkanı Ali Rıza Ercan'ın Ankara'da kendisine sunduğu "Türkiye'de mobilya döşemecisi ustalık belgesi alan ilk kadın" plaketinin çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Kendisiyle beraber Türkiye'de döşemecilik yapan 7 kadın olduğunu öğrendiğini ve plaketi onlar adına da aldığını aktaran Öztürk, "İlerideki hedefim kadın ustaların çoğalması. İŞKUR destekli kurs açıp kadın ustalar yetiştirmek istiyorum. Bu konuda da yetkililerimizden destek bekliyorum." ifadesini kullandı.