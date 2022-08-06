Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, mobilya dükkanında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede mobilya dükkanını sararken çevredeki vatandaşlar hemen durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mobilya dükkanı alev alev yandı - Son Dakika

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