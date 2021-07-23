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Mobilya dükkanında yaptığı karavanlara talep yağıyor - Son Dakika

Mobilya dükkanında yaptığı karavanlara talep yağıyor

23.07.2021 10:46

Mobilya dükkanında yaptığı karavanlara talep yağıyor Gaziantep'li Aykut Keskin, mobilya dükkanında ürettiği karavanları tüm dünyaya satıyor.

Mobilya dükkanında yaptığı karavanlara talep yağıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'li Aykut Keskin, mobilya dükkanında ürettiği karavanları tüm dünyaya satıyor. Keskin'in ürettiği karavanlara yurtiçinden ve yurtdışından talep yağıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinden dünyanın birçok ülkesine karavan üreterek satan Aykut Keskin, Türkiye'de de karavana son yıllarda ilginin artmaya başladığını söyledi. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yoğun bir talep olduğunu kaydeden Keskin, gelen araçları karavana dönüştürdüğü dükkanının küçük olmasından dolayı diğer müşterilerinin sırada beklediğini kaydetti.

"Karavanda sınır yok"

Karavanda bir sınırın olmadığını belirten Aykut Keskin, "Bazı müşteriler aracı bizim seçmemizi istiyor, kimisi kendi aracını getiriyor. Biz burada kimseyi kısıtlamıyoruz. İsteyen istediği modelde, istediği şekilde, istediği aracı getirebiliyor bizde burada içini istediği şekilde döşeyebiliyoruz. Araç buraya girdikten sonra, hiçbir yere gitmeden burada anahtar teslim yapılıp müşteriye teslim ediliyor. Amerika'ya araçlar için dolapları gönderdiğimizde daha önce haber olmuştuk, bu haberleri gören yurt içindeki müşterilerimizde yoğun ilgi gösterdi" dedi.

"Pandemi süreci ilgiyi daha da arttırdı"

Pandemi sürecince karavana ilginin daha da arttığını kaydeden Keskin, "Biliyorsunuz şu anda kimse otellerde korkusundan kalmak istemiyor. Bu pandemi süreci insanları psikolojik olarak bayağı etkiledi. Bu sebeplerde genellikle bu aylarda karavana aşırı bir ilgi var. Şuan aşırı bir yoğunluğum var 4 aracım var elimde, ardından 4 müşterim daha aracını getirmek istiyor ama 8 araçlık bir kapasitem olmadığı için bekletiyorum" ifadelerini kullandı. Müşterinin isteğine göre karavan ürettiklerini vurgulayan Keskin, 80 bin liraya da, 180 bin liraya da araç çıkarta bildiklerini kaydetti.

Keskin, "Arkamdaki araç panelvan bir araç, bu panelvanlar camlıvan araçlara göre biraz daha masraflı. Bunun sebebi ise ithal karavan camları takılıyor, ruhsatları ona göre alınıyor yani bu müşterinin isteğine bağlı. Bu karavan olayında bir sınır yok yani bir karavan musluğu var 200 lir, bir karavan musluğu var bin lira bunu müşteri ile konuşup kararlaştırıyoruz. Bir fiyat vermem gerekirse 80 bin liraya da karavan çıkıyor, 180 bin liraya da karavan çıkıyor" dedi.

"Güneydoğuda büyük bir eksiklikmiş"

Yurtiçinden gelen müşterilerin genellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinden geldiğin kaydeden Keskin, "Daha öncesinde bu bölgede büyük bir eksiklik varmış, bunu ben de daha yeni öğrendim. Şu andaki tüm müşterilerim İskenderun'dan, Gaziantep'ten, Kahramanmaraş'tan. Diğer yerlerden de arıyorlar ama biz şu anda ülkenin uç bölgesinde olduğumuz için genellikle Güneydoğu Bölgesinden geliyorlar" diye konuştu.

Mobilya dükkanında yaptığı karavanlara talep yağıyor
Mobilya dükkanında yaptığı karavanlara talep yağıyor
Mobilya dükkanında yaptığı karavanlara talep yağıyor
Mobilya dükkanında yaptığı karavanlara talep yağıyor

Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Gaziantep, Pandemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mobilya dükkanında yaptığı karavanlara talep yağıyor - Son Dakika Ekonomi


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