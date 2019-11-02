Mobilya, ev tekstili ve dekorasyon sektörü CNR'de buluşuyor

Dünyada 200 milyar dolarlık bir pazara dönüşen mobilya, ev tekstili ve dekorasyon sektörü, CNR İMOB OBJET'te bir araya geliyor.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, 200 milyar doları aşan bir büyüklüğe ulaşan dünya mobilya, ev tekstili ve dekorasyon sektörü, CNR İMOB OBJET - İstanbul Mobilya, Ev Tekstili, Tasarım, Dekorasyon ve Aydınlatma Fuarı'nda buluşuyor.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından KOSGEB'in desteğiyle organize edilen fuar, 5-10 Kasım'da CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak.

Mobilya sektöründeki 16 yıllık, ev tekstili ve dekorasyon sektöründeki 26 yıllık fuar birikimini 5 kıtada 186 ülkede 10 milyon katılımcı ve ziyaretçi datasına sahip Business Intelligence Agency - BIA (Global Pazar İstihbarat Sistemi) big data yönetim sistemiyle entegre eden CNR Holding, fuarda 100'ü aşkın ülkeden profesyonel alıcıyı 500'ün üzerindeki marka ile buluşturacak.

40 bin metrekarelik alanda yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayacak olan CNR İMOB OBJET'te lüks ve tasarım mobilyalardan ev tekstiline, züccaciye ve aksesuardan uyku ürünlerine, halı ve kilimden aydınlatmaya kadar 500'ü aşkın markanın ürünleri sergilenecek.

Dünya ticaretine yön veren katılımcı firmaların kendileri için özel hazırlanan B2B alanında global ticaretin gelişmesine katkı sağlayacakları fuarda, aralarında İtalya, Almanya, Avusturya, İsviçre, Rusya, ABD, Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu 100'ü aşkın ülkeden sektör profesyoneli ağırlanacak. 300'ü VIP olmak üzere 6 bin yabancı ziyaretçinin katılacağı fuarı 50 binin üzerinde profesyonel alıcının ziyaret etmesi bekleniyor.

Ev tekstili özel bölümünün de yer alacağı fuarda trendlerin belirlediği yeni stil ve desenler sergilenecek. Zevk sahibi stillerin, desenlerin ve göz kamaştıran tasarımların dikkati çekeceği ev tekstili özel bölümünde yatak örtülerinden nevresim takımlarına, perdeden kilime kadar ev tekstilinin en şık örnekleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Fuar 5 gün boyunca mobilya, ev tekstili, züccaciye, dekoratif ürünler ve aydınlatma sektörü üreticileri ile yerli ve yabancı ithalatçılar, ihracatçılar, üreticiler, toptancılar, perakendeciler, zincir mağazalar, iç mimarlar ve dekoratörler, otel satın almacıları, kamu kuruluşları ve tasarımcıları aynı platformda buluşturacak.

Avrupalı ve Türk tasarımcılar geleceğin dizaynını anlatacak

Mobilya ve dekorasyon sektörünün geleceğini şekillendirecek olan CNR İMOB OBJET, tasarımın ve konforun ön plana çıktığı ürünleriyle tüm dünyada fark yaratacak. Yerli ve yabancı katılımcı firmalar, kalite ile stilin birleştiği fuarda en prestijli mobilya, dekorasyon ve iç tasarım ürünlerini sergileyecek.

Tasarım ve inovasyon odaklı bir yaklaşımla diğer fuarlardan ayrılan CNR IMOB OBJET'te, ayrıca Avrupalı ve Türk tasarımcılar "Designers' Lounge" alanında mobilya üreticileri bir araya gelecek.

Fuarda ayrıca Hindistan'ın ilk kadın mimar ve tasarımcısı Sheila Sriprakash'in yanı sıra Maia Mia Fong, Pavitra Sriprakash, Sara Garanty - Viktor Erlandsson, Anda Zota, Jenny Jones'un da aralarında yer aldığı İtalya, İspanya, İsveç, Hindistan ve Finlandiya'dan uluslararası ödüllü tasarımcılar "Design Stories" seminerinde geleceğin dizaynına ilişkin sunum yapacak.

Fuarda, 1985 yılı yapımı 4 metre 20 cm yüksekliğinde ve 2 metre genişliğindeki Türkiye ve Avrupa'nın en büyük Thonet Sandalyesi de tanıtılacak.