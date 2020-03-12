Mobilya ezber bozan tasarım yarışmasıyla katma değer kazanacak

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, İzmir ekonomi basınıyla buluştu; mobilya, tekstil ve doğal taşın bir arada kullanılacağı tasarım yarışmasının yapılacağını ilk kez burada açıkladı.



Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yağcı, mobilya fuarı, mobilya sektöründe Ur-Ge çalışmaları, üniversite-sanayi iş birliğini artırılması, tasarım yarışmasıyla ilgili bilgilendirme yaptı.



Türk ihracatçı firmalarının 30 ülkeden gelen ithalatçılarla 5 gün boyunca 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı Modeko'da bir araya geldiğini anlatan Yağcı, fuarın üniversiteler ile iş birliği örneği olduğunu söyledi. Yağcı, "Mobilyada en çok konuştuğumuz konu tasarım. Bunun için Ege Üniversitesi Mobilya Dekorasyon Yüksekokulu, Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve İzmir Yüksekteknoloji Enstitüsününün tasarım bölümleriyle irtibata geçtik. Bu üniversitelerin tasarım hocalarıyla birlikte çalışarak fuarda stant açtık ve tasarımı ön plana çıkaran çalışmalar yaptık. En iyi stant tasarım yarışması düzenledik. Akademisyenler; Yankı Göktepe, Can Özcan ve Selçuk Demirci ile tasarım sohbetleri organize ettik. Öğrencilere büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Modeko fuarında sergilenen Ege Üniversitesi Mobilya Dekorasyon Yüksekokulu öğrencilerinin yaptığı tasarımları Birliğimizde sergileyeceğiz. Üniversitelerle yapılan bu iş birliğini önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek projeler ve üye buluşmaları ile artırarak devam ettireceğiz. Sanayici ve tasarımcıyı bir araya getireceğiz" dedi.



Ahşap, mermer ve tekstil ilk kez bir arada



Sektörler içinde mermerden tekstile tüm alanlarda birlik olunması gerektiğini söyleyen Yağcı, ismi 'Ezber bozan' olan bir tasarım yarışması düzenleyeceğiz. Dışarıdan katılım da olacak. Dereceye girenlerin tasarımları ürettirilecek ve EİB'te sergileyeceğiz. Ege Üniversitesinde o kadar güzel işler yapmışlar ki bazı firmalar ürünlerin patentlerini satın almak istemişler. Üniversite sanayi iş birliği devreye girecek. Tasarım yarışmasında ahşap, mermer ve tekstil bir araya gelecek. Ezber bozan çalışmalar olacak. Tasarım denince Ege İhracatçı Birlikleri akla gelecek. Tasarım sadece mobilya için değil kağıtta ambalaj, gıdada paketlemede tüm sektörler için katma değerli ihracatta en önemli kriter" şeklinde konuştu.



İZFAŞ'tan yeni fuar



Modeko fuarını değerlendiren Yağcı, Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle birçok fuarın iptal olduğunu, Türkiye'nin ön plana çıktığını açıkladı.



Yağcı, "Bu fuar diğerlerine göre yabancıların daha çok katılım sağladığı, sipariş verdiği bir fuar oldu. Fuara 30 ülkeden alım heyetleri geldi. Bizde Fas, Özbekistan, Bosna Hersek'ten gelen alım heyetleriyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Katılımcılarımız güzel siparişler aldılar, verimli geçti; ayrıca İZFAŞ'ın da yabancı bir fuar organizatörü ile değişik sektörler için işbirliği planı var. Fuarda her sektör yer alacak" diye aktardı.



Cahit Doğan Yağcı, Ege mobilya sektörüne, "Herkes elini taşın altına koysun" diyerek seslendi. Doğan Yağcı, "Ege mobilya sektörü tarafından Modeko fuarına maalesef katılım düşük. Yeteri sayıda yabancı ziyaretçinin gelmemesine neden olarak İzmir'e direk uçuş olmaması gösteriliyor. Almanya'da düzenlenen Hannover Sanayi Fuarı ve Nürnberg'deki organik gıda fuarıyla ilgili bu şehirlere son yıllara kadar yabancı ülkelerden direk uçak var mıydı? Mazeretlerin arkasına sığınıyoruz. Fuara katılıp desteklemiyoruz. Yabancılar kendi fuarlarına katılıyor, destek oluyor. Geçen sene Modeko fuarına 307 firma, İnegöl fuarına ise 184 firma katıldı. İnegöl fuarına gelen ziyaretçi sayısı 16 bin 480 Modeko'ya ise 14 bin 800 civarında idi. Böyle giderse İnegöl'lüler havaalanıda yapar, yaptırır. Çok güzel bir birliktelikleri var. Biz İzmir'de bu birlikteliği yakalayamıyoruz. İnsanlar kendi üzerine düşeni yapmıyor" şeklinde aktardı.



İtalya'dan ikinci alım heyeti planı gündemde



Cahit Doğan Yağcı, geçtiğimiz ay İtalya'dan gelen mobilya alım heyeti ile Ege Bölgesinde faaliyet gösteren 20 firmanın ikili iş görüşmeleri yaptığından bahsetti.



Yağcı, "İtalya üretimini işçilik maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle; Polonya, Romanya, Slovenya gibi ülkelere kaydırdı. O ülkeleri yan sanayi olarak kullanıyor. Bizde mobilya alım heyeti getirdik. Heyette mobilya sektörüyle ilgili üretim kapasitesi, kalite gibi konularda rapor hazırlayan bir danışman da vardı.İlk geldikleri gün düşüncelerini sorduğumuzda 'düşük fiyat düşük kalite' demişti. Görüşmeler, firma ziyaretleri sonunda söylem değişti 'düşük fiyat yüksek kalite' oldu. Ege Bölgesinde yüksek kalitede üretim yapılıyor. İtalya içinde biz pazar olarak son derece önemli konumdayız. İtalya'dan bir alım heyeti daha getirmeyi planlıyoruz. Alım heyetiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor, daha da ilerleyeceğiz" diye ifade etti.



UR-GE projesi ihracatı katlayacak



30 firmanın başvurduğu bir UR-GE projesi yapma hazırlıklarına değinen Yağcı, firmaları ihracata hazırlamak için belli eğitimlerin alınmasının önemli olduğunu, şirketlerin logosundan ürün geliştirmeye kadar ihtiyaçlarının tespit edilmesini UR-GE projesi kapsamında masaya yatıracaklarını söyledi.



Yağcı, 2020'yi Ege İhracatçı Birlikleri olarak sürdürülebilirlik yılı ilan ettiklerini, özellikle gelişmiş ülkelerin çevre, karbon ayak izi, emisyon miktarına dikkat ettiğini kaydederek, sözlerine şöyle devam etti:



"Bizden sonraki nesillerin refahı için çaba sarf ediyoruz. E-ticaret ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Birlik olarak bir online platform kurulması ve e-ticaret yol haritası oluşturma konusunda çalışıyoruz. İzmir kalkınma ajansının desteğiyle yürüttüğümüz MOBİNT projemiz var. Projeye en az 10 firmayla başlayıp genele yaymak istiyoruz. Bütün firmalar bu dönüşümün içinde yer almalı." - İZMİR