Mobilya fabrikasında çıkan yangın 1 saatte söndürüldü - Son Dakika

Mobilya fabrikasında çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sahur vakti bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sahur vakti bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. ?Mahmudiye Mahallesi Mobilya Sanayi 29'uncu Sokak'taki bir mobilya fabrikasında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın girişindeki konteynerlerde çıkan yangını fark edenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında hammaddelerin bulunduğu bölüm ile kazan dairesi zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



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