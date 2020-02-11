Mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi 15'inci Cadde'de bulunan, masa ve sandalye imalatı yapılan bir fabrikada, mesai bitimi sonrası duyulan patlamanın ardından yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekibinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında, maddi hasar oluştu.

Yangının, ilk belirlemelere göre fabrikada bulunan mutfak tüpünden kaynaklandığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.