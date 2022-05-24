Mobilya fabrikasında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu! - Son Dakika
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Mobilya fabrikasında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu!

24.05.2022 19:53

İstanbul Sultanbeyli'de bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Korkuya kapılan mahalleli sokağa çıkarken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Liman Sokak'ta bulunan bir mobilya fabrikasında saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede alevlerin büyüyerek fabrikayı sardı. Yangını gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın sırasında mahalleli sokağa döküldü.

Sultanbeyli'de mobilya fabrikası alevlere teslim oldu
Sultanbeyli'de mobilya fabrikası alevlere teslim oldu
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mobilya fabrikasında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu! - Son Dakika


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