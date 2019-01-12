Mobilya Fabrikasında Korkutan Yangın
53 dakika önce
Kayseri Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı.
Kayseri
Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre Oymaağaç mahallesinde bulunan Mobilyacılar Sitesi içerisinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızla büyüdü. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilerek çevrede güvenlik önlemi alındı. Kayseri Büyükşehir Belediye İtfaiye
Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Öte yandan sağlık ekipleri de yangın mahallinde hazır bekletiliyor.
Yangının başka yerlere de sıçramaması için seferber olan ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:57 Kaynak: İHA
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