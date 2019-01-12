Mobilya Fabrikasında Korkutan Yangın

Mobilya fabrikasında korkutan yangın Çok sayıda itfaiye yangına müdahale ediyorKAYSERİ - Kayseri Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı.

Mobilya fabrikasında korkutan yangın

Çok sayıda itfaiye yangına müdahale ediyor



KAYSERİ - Kayseri Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre Oymaağaç mahallesinde bulunan Mobilyacılar Sitesi içerisinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızla büyüdü. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilerek çevrede güvenlik önlemi alındı. Kayseri Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Öte yandan sağlık ekipleri de yangın mahalinde hazır bekletiliyor.

Yangının başka yerlere de sıçramaması için seferber olan ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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