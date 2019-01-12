Son Dakika Haberleri: Mobilya Fabrikasında Korkutan Yangın

Mobilya Fabrikasında Korkutan Yangın

22 dakika önce

Mobilya fabrikasında korkutan yangın Çok sayıda itfaiye yangına müdahale ediyorKAYSERİ - Kayseri Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı.

Mobilya fabrikasında korkutan yangın
Çok sayıda itfaiye yangına müdahale ediyor

KAYSERİ - Kayseri Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre Oymaağaç mahallesinde bulunan Mobilyacılar Sitesi içerisinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızla büyüdü. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilerek çevrede güvenlik önlemi alındı. Kayseri Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Öte yandan sağlık ekipleri de yangın mahalinde hazır bekletiliyor.
Yangının başka yerlere de sıçramaması için seferber olan ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:22 Kaynak: İHA

İtfaiye, Murat Erat, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türk Sanayisinin Köklü Kuruluşlarından Uzel Makine'nin İstanbul'daki Fabrikasında Yangın Çıktı Fabrikadan Yayılan Gaz Nedeniyle Mahalle Tahliye Edildi

İzmir Sağanak Yağışa Teslim Oldu Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Makamında Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 15:44:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mobilya Fabrikasında Korkutan Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]