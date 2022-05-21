- Mobilya fabrikasında patlama; 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana gelen olayda, tozlama makinesinde patlama yaşandı; 2 kişi yaralandı.

Olay, Mahmudiye mahallesi Mobilya Sanayi 22. Sokakta faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaynak ustası baba

Abdülkerim B.ve oğlu Muhammed B.(17), fabrikanın toz çekme makinesi tamiratını yapmaya başladı. O sırada makinede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı,ardından yangın çıktı. Patlama sonucu kaynak ustası ve oğlu yaralandı. Olay yerine 112, Polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle yaşanan küçük çaptaki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yaralı 2 işçi olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde 2 derece yanık oluşan 2 kişi yanık ünitesine alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.