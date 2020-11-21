Mobilya fabrikasında yangın - Son Dakika

Mobilya fabrikasında yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Ağaç İşleri Mobilya Sanayi'nde bulunan mobilya fabrikasında yangın çıktı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Ağaç İşleri Mobilya Sanayi'nde bulunan mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. Yangın, saat 21.00 sıralarında, İnegöl'e bağlı Mahmudiye Mahallesi, Mobilya Sanayi 29'uncu Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden esnaf, durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 5 itfaiye aracı ile 15 itfaiye eri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı.



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