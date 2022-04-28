Mobilya fabrikasında yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika
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Mobilya fabrikasında yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı

28.04.2022 12:03

Mobilya fabrikasında yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı Kırklareli'nde bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mobilya fabrikasında yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kapladı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın depolama tesisinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrika satış mağazasına da sıçradı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Mobilya fabrikasında yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı
Mobilya fabrikasında yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı
Mobilya fabrikasında yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı
Mobilya fabrikasında yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı

YORUMLAR
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Kırklareli, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mobilya fabrikasında yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mobilya fabrikasında yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika
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