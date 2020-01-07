Mobilya firması, üzerine şifonyer düşüp ölen çocuğun ailesine 46 milyon dolar tazminat ödeyecek - Son Dakika
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Mobilya firması, üzerine şifonyer düşüp ölen çocuğun ailesine 46 milyon dolar tazminat ödeyecek

7 saat önce

Merkezi İsveç'te bulunan uluslararası bir mobilya firması, tasarımı olan şifonyerin üzerine devrilmesi sonucu ölen 2 yaşındaki çocuğun ailesine, 46 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Mobilya firması, üzerine şifonyer düşüp ölen çocuğun ailesine 46 milyon dolar tazminat ödeyecek, System.String[]

Merkezi İsveç'te bulunan uluslararası bir mobilya firması, tasarımı olan şifonyerin üzerine devrilmesi sonucu ölen 2 yaşındaki çocuğun ailesine, 46 milyon dolar tazminat ödeyecek.

BBC'nin haberine göre, şirketin Malm adı verilen şifonyeri, Mart 2017'de ABD'nin California eyaletindeki evlerinde 2 yaşındaki Jozef Dudek'in üzerine devrildi. Dudek, 32 kilo ağırlığındaki şifonyerin altında kalarak hayatını kaybetti.

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Kurumunun 2016'da Malm şifonyerlerinin 4 çocuğun ölümüne yol açtığını açıklaması üzerine, şirket söz konusu ürününü Kuzey Amerika'da geri çağırmıştı.

Ürünlerin geri çağrılmasından haberleri olmadığını ve şirketin kendileriyle temasa geçmediğini savunan Craig ve Joleen Dudek çifti, çocuklarının ölümüne yol açan sorundan yıllardır haberdar olunduğu gerekçesiyle firmaya dava açtı.

Dudeklerin avukatları, şirketin, varılan anlaşmayla aileye 46 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

Ailenin, tazminatın bir milyon dolarını çocukları tehlikeli ürünlerden korumak için çalışan örgütlere bağışlayacağı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, California, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:38 Kaynak: AA
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