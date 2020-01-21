Mobilya getirdi, sırtından silahla vuruldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mobilya getirdi, sırtından silahla vuruldu - Son Dakika

Mobilya getirdi, sırtından silahla vuruldu

6 saat önce

Bursa'da bir kişi, mobilya getirdikleri sokak üzerinde sırtından silahla vuruldu.

Mobilya getirdi, sırtından silahla vuruldu, System.String[]

Bursa'da bir kişi, mobilya getirdikleri sokak üzerinde sırtından silahla vuruldu. Polis kimliği meçhul saldırganı her yerde arıyor.


Olay, Yıldırım Mehmet Akif Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maruf Sokak'da bulunan bir eve mobilya getiren İbrahim Bülbül (30), kamyonetten indiği sırada kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından tabancayla sırtından vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. Bülbül'ü sırtından silahla vuran şahıs otomobile binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Sokak üzerinde silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk tedavisinin ardından İbrahim Bülbül'ü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.


"Arkamı döndüğümde silah sesleri duydum kimseyi görmedim"


İbrahim Bülbül ile birlikte mobilya getirdiklerini söyleyen bir şahıs, "Aracı ben sürüyordum, sokak üzerinden zor geçtiği için İbrahim araçtan indi. Ben aracı yanaştırdıktan sonra arabadan indiğimde arkamdan silah seslerini duydum. Önümü döndüğümde İbrahim yerde yatıyordu, silahlı saldırganı göremeden kaçmış" diyerek polise ifade verdi.


Sokak üzerinde bulunan vatandaşların ifadesini alan polis, boş kovanları inceledi. Ekipler, kimliği öğrenilemeyen silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

İbrahim Bülbül, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:42 Kaynak: İHA
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