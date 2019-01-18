Mobilya ihracat hedefine test merkezi desteği
12 dakika önce
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörlüğü'nün proje yürütücüsü ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın da proje ortağı olduğu "Mobilya Test ve Malzeme Kütüphanesi Merkezi (MOBTEM) Fizibilitesi" isimli proje, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'ndan (BEBKA) destek almaya hak kazandı.
Bursa
Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörlüğü'nün proje yürütücüsü ve İnegöl
Ticaret ve Sanayi Odası'nın da proje ortağı olduğu "Mobilya
Test ve Malzeme Kütüphanesi Merkezi (MOBTEM) Fizibilitesi" isimli proje, Bursa Eskişehir Bilecik
Kalkınma Ajansı'ndan (BEBKA) destek almaya hak kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:25
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