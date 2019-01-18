Son Dakika Haberleri: Mobilya ihracat hedefine test merkezi desteği

Mobilya ihracat hedefine test merkezi desteği

12 dakika önce

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörlüğü'nün proje yürütücüsü ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın da proje ortağı olduğu "Mobilya Test ve Malzeme Kütüphanesi Merkezi (MOBTEM) Fizibilitesi" isimli proje, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'ndan (BEBKA) destek almaya hak kazandı.

Mobilya ihracat hedefine test merkezi desteği , System.String[]
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörlüğü'nün proje yürütücüsü ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın da proje ortağı olduğu "Mobilya Test ve Malzeme Kütüphanesi Merkezi (MOBTEM) Fizibilitesi" isimli proje, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'ndan (BEBKA) destek almaya hak kazandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:25 

İnegöl, Bursa, Murat Erat, Ekonomi
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