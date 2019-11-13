Son Dakika Haberleri: Mobilya ihracatı 10 ayda 2,6 milyar dolar oldu
Son Dakika Ekonomi Mobilya ihracatı 10 ayda 2,6 milyar dolar oldu - Son Dakika Ekonomi

Mobilya ihracatı 10 ayda 2,6 milyar dolar oldu

7 saat önce

Türk mobilya sektörü, 2019'un 10 ayında yaklaşık 2,6 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Mobilya ihracatı 10 ayda 2,6 milyar dolar oldu, System.String[]

Türk mobilya sektörü, 2019'un 10 ayında yaklaşık 2,6 milyar dolarlık ihracat yaptı.


İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde yaklaşık 2,6 milyar dolar ihracat yapan Türk mobilya sektörünün hedefinin en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasına girmek olduğunu söyledi.


Güleç, yaptığı yazılı açıklamada, Türk mobilya sektörü olarak 179 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve en büyük payın Marmara Bölgesi'ne ait olduğunu belirtti. Mobilya ihracatının 2019'un 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,2'lik artışla yaklaşık 2,6 milyar dolar olduğunu bildiren Güleç, söz konusu ihracatın yüzde 64'ünün Marmara Bölgesi'nde gerçekleştirildiğini vurguladı. - İSTANBUL

Murat Erat, İstanbul, İhracat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karı-koca iş hayatını bırakıp köyde yumurta üretmeye başladı! Şimdi huzurla yaşıyorlar
TÜRK-İŞ, HAK İŞ ve DİSK, "Bu vergi düzeni adil değildir" deyip Meclis'e çağrı yaptı İstanbul'un göbeğinde ölü bulunan Eski ajan Le Mesurier'in evinden harita ve kroki çıktı Alman devi Viessmann, Manisa'dan ihracat ile büyüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 00:21:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mobilya ihracatı 10 ayda 2,6 milyar dolar oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]