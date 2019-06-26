Son Dakika Haberleri: Mobilya ihracatı son 19 yılda 18 kat arttı
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Mobilya ihracatı son 19 yılda 18 kat arttı

1 saat önce

Türkiye'nin 2000 yılında 180 milyon dolar olan mobilya ihracatı, son 19 yılda 18 kat artarak 3,2 milyar dolara ulaştı.

Mobilya ihracatı son 19 yılda 18 kat arttı, System.String[]
Türkiye'nin 2000 yılında 180 milyon dolar olan mobilya ihracatı, son 19 yılda 18 kat artarak 3,2 milyar dolara ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:23 
Türkiye, Ekonomi
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