Mobilya ihracatı son 19 yılda 18 kat arttı
1 saat önce
Türkiye'nin 2000 yılında 180 milyon dolar olan mobilya ihracatı, son 19 yılda 18 kat artarak 3,2 milyar dolara ulaştı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:23
'nin 2000 yılında 180 milyon dolar olan mobilya ihracatı, son 19 yılda 18 kat artarak 3,2 milyar dolara ulaştı.
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