Mobilya imalatçısı işten arta kalan zamanını baston sapı yaparak değerlendiriyor - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan mobilya imalatçısı İsmail Çelik, hobi olarak evlerinde değnek yapan vatandaşlar için baston sapı imal ediyor.

Taşbaşı mevkisindeki iş yerinde mobilya imalatçılığı yapan 66 yaşındaki Çelik, işten arta kalan zamanını baston sapı yaparak değerlendiriyor.

İsmail Çelik, gazetecilere, ağaç işlemeciliğinin baba mesleği olduğunu ve yıllardır bu işi yaptığını söyledi.

Doğramacı olarak yetiştiğini aktaran Çelik, "Evlerde hobi olarak değnek yapan arkadaşlarımız var. Yüksekokulun kursu da açıldı. Oradan da istediler. Meşhur ceviz ağacından, mobilya ağacından baston sapını istedikleri gibi yapıp veriyorum. Burada iş yokken hobi olarak yapıyorum." dedi.

Çelik, bazı zamanlar yaptığı baston sapı sayesinde dükkanın masraflarını da çıkardığını anlatarak, "Ticari amaçlı yapmıyorum ama dükkanda iş yokken hobi olarak bunları yapmak, hem benim için hem de isteyen arkadaşlar için yararlı bir şey. Bu değnekleri bastonları evlerde yapanlara çok teşekkür ediyorum. Boş vakitlerini geçiriyorlar, yaşlı insanların ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ben de buradan harçlık çıkarıyorum, dükkan kirasını elektrik parasını çıkarmaya çalışıyorum." diye konuştu.