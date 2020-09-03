Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu - Son Dakika

Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya atölyesinde sabaha karşı çıkan yangında iş yeri alevlere teslim oldu. Yangına çok sayıda ekiple müdahale eden itfaiye, 3 saat süren çalışmalar neticesinde yangını söndürdü.

Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 16. Sokak'ta yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen yangın bütün binayı sardı. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yangına dört bir koldan müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu 3 saat içerisinde yangını kontrol altına alabildi. Yangın sonucu imalathanede bulunan tüm malzemeler yanarak kül olurken, yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.