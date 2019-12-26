Mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle 2 iş yeri zarar gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle 2 iş yeri zarar gördü - Son Dakika

Mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle 2 iş yeri zarar gördü

6 saat önce

Sultangazi'de, bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle 2 iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Sultangazi'de, bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle 2 iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Esentepe Mahallesi Gammas Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İki katllı mobilya imalathanesindeki alevler büyüyerek yan taraftaki mobilya imalathanesine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler ekiplerin çabasıyla kontrol altına alındı.

Yangının ardından iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle 2 iş yeri zarar gördü

Esentepe Mahallesi, Sultangazi, Murat Erat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:12 Kaynak: AA
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