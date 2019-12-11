Mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (3) - Son Dakika

Mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (3)

6 saat önce

Zonguldak'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Zonguldak'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi Acılık mevkisi On Temmuz Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki 3 katlı mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevleri söndürme çalışması başlatırken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangının, binanın bitişiğindeki iki evin çatısına sıçraması üzerine bu evlerdeki vatandaşlar tahliye edildi.

Çevre ilçelerden takviye ekiplerin de destek verdiği çalışmalar sürüyor.

Bu arada Vali Erdoğan Bektaş ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da olay yerinde incelemelerde bulundu.

"İnşallah en kısa sürede söndüreceğiz"

Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 saattir söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Mobilya imalathanesinde bulunan kimyasal ve hammaddeler nedeniyle alevleri söndürmekte güçlük çekildiğini anlatan Alan, "Ulaşım noktasında da sıkıntı yaşandığı için ekipler bir iki binayı yıkmak zorunda kaldı. İnşallah en kısa sürede söndüreceğiz. Can kaybı olmaması şu an için sevindirici. Çevredeki binaların etkilenmemesi için emniyet, valilik ve AFAD'la beraber gayret gösteriyoruz." dedi.

Alan, çalışmalara çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerle 15 aracın alevlere müdahale ettiğini sözlerine ekledi.

Mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (3)

Murat Erat, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 07:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aynı gün iki kez yanan evden aile dramı çıktı
Zonguldak'ta büyük yangın! Saatlerdir söndürülemedi Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü!

Son Dakika Haberleri
01:38 Libya'daki El-Fil petrol sahasında üretim yeniden başladı - Son Dakika
01:37 Zonguldak mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı - Son Dakika
01:34 ANKARA Bakan Albayrak: Merkez Bankası 2022'de taşınacak - Son Dakika
01:33 Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı (3) - Son Dakika
01:32 Antalya'da gecekonduya yıldırım düştü: 1 yaralı - Son Dakika
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Son Dakika
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Son Dakika
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 01:40:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]