Son Dakika Haberleri: Mobilya imalathanesinde iş kazası: 1 yaralı
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Mobilya imalathanesinde iş kazası: 1 yaralı

28 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde 4 metre yükseklikten düşen bir işçi yaralandı.

Mobilya imalathanesinde iş kazası: 1 yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde 4 metre yükseklikten düşen bir işçi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Ağaç işleri sanayi 23. sokakta meydana geldi. Fabrikada çalışan Ali K. içerde bulunan aspiratörleri temizlemek için merdivenin üzerine çıkararak çalışmaya başladı. Biranda işçi dengesini kaybedince metrelerce yükseklikten düştü. Durumu gören diğer çalışanlar arkadaşlarının yardımına koştu. İlk müdahalenin ardından gelen sağlık ekipleri yaralanan işçiyi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu olayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi. - BURSA
İnegöl, Bursa, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:10 Kaynak: İHA
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