Mobilya imalathanesinde yangın çıktı - Son Dakika
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Mobilya imalathanesinde yangın çıktı

20.04.2022 14:49
Mobilya imalathanesinde yangın çıktı

Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Mobilya imalathanesinden dumanlar çıktığını gören çalışanlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ancak yangın kısa sürede mobilya imalathanesini sardı. Alevlerin yükseldiği imalathanedeki yangını söndürmek için ekipler mücadele etti. İş yeri sahipleri de yangının imalathanenin diğer bölümüne de sıçramaması için mücadele etti. İtfaiye ekipleri bir süre sonra yangını köpük ve su ile kontrol altına aldı. Bu sırada meraklı vatandaşlar da yangını izleyip cep telefonlarıyla görüntüledi.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, can kaybı olmadı. Polis yangının nasıl çıktığıyla ilgili araştırma başlattı. - ADANA

Mobilya imalathanesinde yangın çıktı
Mobilya imalathanesinde yangın çıktı
Mobilya imalathanesinde yangın çıktı
Mobilya imalathanesinde yangın çıktı
Mobilya imalathanesinde yangın çıktı
Mobilya imalathanesinde yangın çıktı
Mobilya imalathanesinde yangın çıktı
Mobilya imalathanesinde yangın çıktı
Mobilya imalathanesinde yangın çıktı
Mobilya imalathanesinde yangın çıktı

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Son dakika haberi | Yangında ev kullanılmaz hale geldi Son dakika haberi | Yangında ev kullanılmaz hale geldi Son dakika 3. sayfa: Serada çıkan yangın korkuttu Son dakika 3. sayfa: Serada çıkan yangın korkuttu

İtfaiye, Yangın, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mobilya imalathanesinde yangın çıktı - Son Dakika


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