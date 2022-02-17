MOBİLYA İMALATHANESİNİN ÇATI KATINDA YANGIN; 30 TAVUK ÖLDÜ - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında çatı katındaki 30 tavuk öldü.

Mahmudiye Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki 3 katlı mobilya imalathanesinin çatı katında, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kümes de bulunan çatı çatındaki alevlere müdahale etti. Dışarıda olan iş yeri sahipleri ise dumanı tahliye etmek için çatı camlarına taş atıp, kırmaya çalıştı. Alevler, kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülürken, kümesteki 30 tavuk da öldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.