Mobilya İşçilerinden Yemen'e Yardım
2 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir firmanın çalışanları, topladıkları 5 bin lirayı Yemen'e göndermek üzere İHH İnsani Yardım Vakfı görevlilerine teslim etti.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde Mobilya
İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir firmanın çalışanları, topladıkları 5 bin lirayı Yemen
'e göndermek üzere İHH İnsani Yardım Vakfı
görevlilerine teslim etti.
Fabrika önünde düzenlenen törende konuşan İnegöl İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı İlhan Tatlı, Yemen'de çok büyük bir sıkıntı olduğunu dile getirdi.
Yemen'de büyük bir dram yaşandığını kaydeden Tatlı, "İnsanlar açlıktan ağaç yapraklarını yiyor. 7 seneden beri insanlık dramı devam ediyor. İHH olarak 1,5 ay önce kampanya başlatmıştık. Kampanyamıza destek veren İnegöl halkının yardımları yerine ulaştı. İnegöl halkına çok teşekkür ediyoruz. Bu fabrikada çalışan işçi kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Kendi maaşlarından bir miktar keserek bizlere paraları teslim ettiler. Oradaki masumlar adına, buradaki tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Fabrika işçisi Derya Ağbaş da yaşanan zulmün sona ermesini istediklerini belirterek, "Allah yardımcıları olsun. Çok kötü bir durum. Bu zulmün bitmesini istiyoruz. Üzülüyoruz ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:43 Kaynak: AA
Son Dakika! Birleşmiş Milletler, Türkiye, İran ve Rusya, Suriye'de Yeni Anayasa Yazılması Konusunda Uzlaştı
CHP'nin İstanbul Adayını Açıklamasının Ardından AK Parti Harekete Geçiyor
Hukukçular, Papağanına İşkence Eden Murat Özdemir Hakkında Ne Dedi?
Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Bulunan Aynes Gıda, Konkordato İlan Etti