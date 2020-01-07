Mobilya kağıt ve orman ürünleri 2019 ihracatı 5.5 milyar dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Mobilya kağıt ve orman ürünleri 2019 ihracatı 5.5 milyar dolar - Son Dakika Ekonomi

Mobilya kağıt ve orman ürünleri 2019 ihracatı 5.5 milyar dolar

7 saat önce

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı, 2019 yılında yüzde 10.3 artışla 5 milyar 531 milyon dolara yükseldi.

Mobilya kağıt ve orman ürünleri 2019 ihracatı 5.5 milyar dolar, System.String[]

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı, 2019 yılında yüzde 10.3 artışla 5 milyar 531 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde yalnızca mobilya ihracatı yüzde 11 artışla yılı 3 milyar 481 milyon dolara çıktı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, 2019 yılında en çok ihracat yapılan ülkelerin sırasıyla Irak, İsrail, İran, Birleşik Krallık ve Libya olduğuna işaret ederek, 2020 yılında büyüme hedefine ulaşma doğrultusunda birlik olarak ihracat odaklı çalışmalara devam edeceklerini belirtti ve ekledi:

"Şu anda bir çok mobilya markamız ABD'de Lojistik Merkezleri kurulabilmesi için yatırım yapmaya başladı. 2020'de ABD'ye 1 milyar dolar mobilya ihracatı hedefliyoruz. Biz sektör olarak gücümüzü biliyoruz. Neden en büyük pazarlardan biri olan Amerika'ya 10 milyar dolar değerinde mobilya satmayalım.  Sektör olarak ölçek ekonomisine geçme zamanımız geldi.  Bu bakış açısıyla büyük pazarın önemli oyuncularından olabiliriz. Biz biliyoruz ki 2023 hedefimizi sadece Amerika pazarına gerçekleştireceğimiz ihracat ile ulaşabiliriz."

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihracat hedeflerine ulaşmak için çalışacaklarını söyleyen Güleç, "Biz sektör olarak çok uzun zamandır üretim odaklı değil, pazar odaklı çalışıyoruz. Ar-Ge ve inovasyonu önceliğimize alıyor, teknolojiyi ürünlerimize kodluyoruz. Biz artık tasarımın kazandığını biliyoruz.  Bu farkındalıkla Türkiye mobilya sektörü olarak 2023 yılında 10 milyar dolar ihracat ile dünya pazarlarından yüzde 2,5 pay alma hedefiyle çalışıyoruz. Kilogram başına ihracat değerimizi 7 dolara ulaştırmak stratejimizde büyük önem taşıyor. Çünkü sadece sektörümüz için değil ülkemizin dünya pazarlarından daha çok pay alması için 'mobilya ihracatı' hayati bir öneme sahip" diye ekledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Murat Erat, İstanbul, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:19 Kaynak: DHA
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