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Mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı 338 milyon dolara ulaştı - Son Dakika

Mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı 338 milyon dolara ulaştı

26.07.2021 10:46
Mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı 338 milyon dolara ulaştı, System.String[]

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, birliğin 2021 yılı ocak-haziran dönemi ihracatının yüzde 6 artışla 338 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, birliğin 2021 yılı ocak-haziran dönemi ihracatının yüzde 6 artışla 338 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı ile ilgili bilgiler verdi. Birliğin 2021 yılı ocak-haziran dönemi ihracatının yüzde 6 artışla 338 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Yağcı, "2021 yılının ilk yarısında 201 milyon dolarla kağıt ve mamulleri, yüzde 42 artışla 104 milyon dolarla mobilya ve yüzde 15 artışla 54 milyon dolarla odun dışı orman ürünleri ihraç ettik" dedi.

Kekik ilk sırada

Odun dışı orman ürünlerinde en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ürünü sıralayan Yağcı, "27 milyon dolarla dünya üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini yaptığımız kekik, 14 milyon dolarla dünya üretiminin yüzde 90'ından fazlasını ürettiğimiz defne yaprağı, 3 milyon dolarla ada çayı, 2 milyon dolarla meyan kökü, 1 milyon dolarda tıbbi bitkiler ve biberiyedir. Defne ve kekik ihracatında ülkemiz dünya lideri ve Türkiye'nin odundışı orman ürünleri ihracatının yüzde 55'i birliğimizce yapılıyor" diye konuştu.

8 milyon dolarla ABD

Odun dışı orman ürünleri ihracatındaki ilk üç ülkenin; 8 milyon dolarla ABD, 6 milyon dolarla Almanya, 2 milyon dolarla Çin olduğunu vurgulayan Yağcı, şöyle devam etti: "2021 yılı ocak-haziran döneminde mobilya ürünlerinde en çok ihracat gerçekleştirilen ilk sıradaki ülkeler; 10 milyon dolarla Almanya, 9 milyon dolarla Hollanda ve İsrail. Kağıt ve mamulleri ihracatında ise 21 milyon dolarla İran, 20 milyon dolarla Mısır, 14 milyon dolarla İngiltere lider pazarlar."

Türkiye genelinde 220, Ege Bölgesinde 180 ülkeye ihracat

Türkiye genelinde 220, Ege Bölgesinde 180 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Yağcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "2021 yılında birlik olarak 755 milyon dolar, Türkiye genelinde ise 7 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Mobilya sektörümüz ise 2020 yılında 2,8 milyar dolar dış ticaret fazlası veren ender sektörlerimizden biri. Ege Bölgesi olarak Türkiye ortalamasına göre yüzde 20 daha katma değerli ürün ihraç ediyoruz ve ihracat birim fiyatlarımızı artırmak için çalışıyoruz.

"Önemli ülke olmak değil, değerli ülke olmak"

"Sahip oldukları değerlere özen gösteren bir ülke olmak zincirin ilk halkasıdır" diyen Yağcı, birliğin çalışmaları hakkında şunları söyledi: "Başka bir deyişle, dünyada önemli ülke olmak değil, gücünü; tasarım, AR-GE, markalaşma ve inovasyondan alan değerli ülke olmak, sürecin başlangıç noktasıdır. Bu yüzden bu sene Ticaret Bakanlığının desteğiyle birliğimiz ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği ile birlikte, Türkiye'de bir ilke imza atarak mobilya, tekstil ve doğal taşın bir arada kullanıldığı 'Ezber Bozan Tasarım Yarışma'mızı düzenliyoruz. Yarışmamız bine yakın başvuru aldı ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarihinde tasarım yarışmaları içinde en yüksek başvuru sayısına biz ulaştık. Türkiye dışında İngiltere, Hindistan, Irak, Macaristan, KKTC'deki üniversitelerden öğrenciler de yarışmaya tasarımlarını gönderdi. Önümüzdeki süreçte yarışmamızın finalini gerçekleştireceğiz."

Hedef, ilk 5 ülke arasına girmek

Türkiye'nin, küresel mobilya ihracatında 8. sıraya kadar yükseldiğini, sektör olarak ilk hedefin dünya mobilya ihracatında ilk 5 ülke arasına girmek olduğunu söyleyen Yağcı, "Mobilya sektöründe yeni UR-GE projemiz 'Aegean Furniture' da projenin ihtiyaç analizi süreci tamamlandı. Danışmanlık aldığımız firma tarafından eğitim başlıkları ve içerikleri belirlendi. İhracata Yönelik Pazarlama ve Satış Becerilerinin Geliştirilmesi konulu ilk eğitim, Karasal Danışmanlık Firması tarafından 11 Ağustos tarihinde tüm gün (8 saat) sürecek olup, birliğimiz hizmet binasında gerçekleştirilecek" dedi.

"ABD'ye ihracatı iki katına çıkarmak istiyoruz"

Aynı zamanda 2021 yılı içerisinde ABD, Fas ve Dubai'ye sektörel ticaret heyeti organizasyonları düzenleyecekleri bilgisini veren Yağcı, şunları söyledi: "Türk gıda ürünlerinin tanıtımını yaptığımız TURQUALITY projemiz ile sektörümüzü ABD'de daha etkin bir şekilde tanıtarak marka değerimizi ve bu sayede katma değerimizi artırmayı hedefliyoruz. TURQUALITY projemiz kapsamında düzenlediğimiz tanıtım etkinlikleriyle dünyanın farklı noktalarından takipçi sayısı 1 milyonu aşan dört influencerı (sosyal medya fenomeni) İzmir'e davet ederek gastronomi turu düzenledik. Özellikle ABD yıllık 2,2 milyar dolar baharat ithal eden büyük bir pazar. Türkiye'nin ABD'ye yıllık 55 milyon dolar olan baharat ihracatını orta vadede iki katına çıkarmak istiyoruz. ABD'nin baharat ithalatında 10'uncu büyük tedarikçiyiz. Bu tanıtım çalışmalarıyla hedefimiz, adımızı ilk 5'e yazdırmak.

"Desteklerimizi sürdürüyoruz"

Ticaret Bakanlığının destekleriyle 32'incisi düzenlenen Modeko Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı'na alım heyetleri, hibrit söyleşiler ve tasarım yarışmalarıyla katılım sağlayarak desteklerini bu sene de sürdürdüklerini ifade eden Yağcı, "Öte yandan dijitalleşme ve e-ticaretle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Dünya Bankası'nın 'Perakendenin Geleceği' raporunda, global e-ticaret hacminin 4,2 trilyon dolara ulaştığı belirtiliyor. Küresel e-ticaret pazarının dinamikleri gün geçtikçe değişiyor. Birliğimiz koordinasyonunda İzmir Kalkınma Ajansı desteği ile yürütülen MOBINT- Mobilya Sektörünün İhracat Kapasitesinin Ölçeklendirilmesi ve Rekabet Gücünün Artırılması projesi ile mobilya sektöründe ihracat odaklı rekabet edebilirlik ve sürdürülebilir kurumsal modellerin oluşturulmasını amaçlıyoruz. İhracatın önündeki ana engellerden dijitalleşme, tasarım, AR-GE kültürüne dair stratejilerin belirlenmesi, rekabette iş birliği stratejilerinin ve kültürünün geliştirilmesine katkı sunulması amacıyla projeye katılacak 14 mobilya üreticisinin kurumsal ve yönetsel yapılarının analiz edilerek iyileştirme yol haritaları çıkarıldı ve katılımcı firmalarımızla paylaşıldı. Aynı zamanda mobilya sektöründe yer alan firmalarımızın e-ihracat yolculuğunda hangi aşamada olduklarını tespit edebilmeleri ve odaklanma alanlarını belirleyebilmeleri için kurumsallaşma ve 'E-ihracat Uygulama Rehberi' oluşturuldu. EİB tarafından yapılması planlanan e-portal yönetim modelinin, e-portal aşamaları ve bu platformun iş modeli geliştirilerek hem yazılımsal hem de tasarımsal yapısı belirlendi" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı 338 milyon dolara ulaştı
Mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı 338 milyon dolara ulaştı
Mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı 338 milyon dolara ulaştı
Mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı 338 milyon dolara ulaştı
Mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı 338 milyon dolara ulaştı
Mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı 338 milyon dolara ulaştı
Mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı 338 milyon dolara ulaştı
Mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı 338 milyon dolara ulaştı

Doğan Yağcı, Haziran, dolar, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı 338 milyon dolara ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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