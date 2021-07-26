Mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı 385 milyon dolara ulaştı

2021 yılının ilk yarısında 202 milyon dolar kağıt ve mamulleri, yüzde 42 artışla 105 milyon dolar mobilya, yüzde 15 artışla 55 milyon dolar odun dışı orman ürünleri, 23 milyon dolar ahşap mamulleri ihraç ettik.

Odun dışı orman ürünlerinde en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ürün sırasıyla; 27 milyon dolarla dünya üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini yaptığımız kekik, 14 milyon dolarla dünya üretiminin yüzde 90'ından fazlasını ürettiğimiz defne yaprağı, 3 milyon dolarla ada çayı, 2 milyon dolarla meyan kökü, 1 milyon dolarda tıbbi bitkiler ve biberiyedir.

Defne ve kekik ihracatında ülkemiz dünya lideri ve Türkiye'nin odundışı orman ürünleri ihracatının yüzde 55'i Birliğimizce yapılıyor.

Odun dışı orman ürünleri ihracatımızdaki ilk üç ülke; 8 milyon dolarla ABD, 6 milyon dolarla Almanya, 2 milyon dolarla Çin.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde mobilya ürünlerinde en çok ihracat gerçekleştirilen ilk sıradaki ülkeler; 10 milyon dolarla Almanya, 9 milyon dolarla Hollanda ve İsrail.

Kağıt ve mamulleri ihracatında ise 21 milyon dolarla İran, 20 milyon dolarla Mısır, 14 milyon dolarla İngiltere lider pazarlar.

Türkiye genelinde 220, Ege Bölgesinde 180 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2021 yılında Birlik olarak 755 milyon dolar, Türkiye genelinde ise 7 milyar dolar ihracat hedefimiz var.

Mobilya sektörümüz ise 2020 yılında 2,8 milyar dolar dış ticaret fazlası veren ender sektörlerimizden biri. Ege bölgesi olarak Türkiye ortalamasına göre yüzde 20 daha katma değerli ürün ihraç ediyoruz ve ihracat birim fiyatlarımızı artırmak için çalışıyoruz.

Sahip oldukları değerlere özen gösteren bir ülke olmak zincirin ilk halkasıdır.

Başka bir deyişle, dünyada "önemli ülke" olmak değil, gücünü; tasarım, Ar-Ge, markalaşma ve inovasyondan alan "değerli ülke" olmak, sürecin başlangıç noktasıdır.

Bu yüzden bu sene Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle Birliğimiz ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği ile birlikte, Türkiye'de bir ilke imza atarak mobilya, tekstil ve doğal taşın bir arada kullanıldığı "Ezber Bozan Tasarım Yarışma"mızı düzenliyoruz.

Yarışmamız 1000'e yakın başvuru aldı ve EİB tarihinde tasarım yarışmaları içinde en yüksek başvuru sayısına biz ulaştık.

Türkiye dışında İngiltere, Hindistan, Irak, Macaristan, KKTC'deki üniversitelerden öğrenciler de yarışmaya tasarımlarını gönderdi. Önümüzdeki süreçte yarışmamızın finalini gerçekleştireceğiz.

Türkiye, küresel mobilya ihracatında sekizinci sıraya kadar yükseldi. Sektör olarak ilk hedefimiz dünya mobilya ihracatında ilk 5 ülke arasına girmek.

Mobilya sektöründe yeni Ur-Ge Projemiz 'Aegean Furniture' da projenin ihtiyaç analizi süreci tamamlandı. Danışmanlık aldığımız firma tarafından eğitim başlıkları ve içerikleri belirlendi.

"İhracata Yönelik Pazarlama ve Satış Becerilerinin Geliştirilmesi" konulu ilk eğitim, Karasal Danışmanlık Firması tarafından 11 Ağustos 2021 tarihinde tüm gün (8 saat) sürecek olup, Birliğimiz Hizmet Binasında gerçekleştirilecek.

Aynı zamanda 2021 yılı içerisinde ABD, Fas ve Dubai'ye sektörel ticaret heyeti organizasyonları düzenleyeceğiz.

Türk gıda ürünlerinin tanıtımını yaptığımız TURQUALITY Projemiz ile sektörümüzü ABD'de daha etkin bir şekilde tanıtarak marka değerimizi ve bu sayede katma değerimizi artırmayı hedefliyoruz.

TURQUALITY Projemiz kapsamında düzenlediğimiz tanıtım etkinlikleriyle dünyanın farklı noktalarından takipçi sayısı 1 milyonu aşan dört influencerı (sosyal medya fenomeni) İzmir'e davet ederek gastronomi turu düzenledik.

Özellikle ABD yıllık 2,2 milyar dolar baharat ithal eden büyük bir pazar. Türkiye'nin ABD'ye yıllık 55 milyon dolar olan baharat ihracatını orta vadede iki katına çıkarmak istiyoruz.

ABD'nin baharat ithalatında 10'uncu büyük tedarikçiyiz. Bu tanıtım çalışmalarıyla hedefimiz, adımızı ilk beşe yazdırmak.

Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle 32'incisi düzenlenen Modeko Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı'na alım heyetleri, hibrit söyleşiler ve tasarım yarışmalarıyla katılım sağlayarak desteğimizi bu sene de sürdürdük.

Öte yandan dijitalleşme ve e-ticaretle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor.

Dünya Bankası'nın 'Perakendenin Geleceği' raporunda, global e-ticaret hacminin 4,2 trilyon dolara ulaştığı belirtiliyor. Ve küresel e-ticaret pazarının dinamikleri gün geçtikçe değişiyor.

Birliğimiz koordinasyonunda İzmir Kalkınma Ajansı desteği ile yürütülen MOBINT- Mobilya Sektörünün İhracat Kapasitesinin Ölçeklendirilmesi ve Rekabet Gücünün Artırılması Projesi ile mobilya sektöründe ihracat odaklı rekabet edebilirlik ve sürdürülebilir kurumsal modellerin oluşturulmasını amaçlıyoruz.

İhracatın önündeki ana engellerden dijitalleşme, tasarım, Ar-Ge kültürüne dair stratejilerin belirlenmesi, rekabette iş birliği stratejilerinin ve kültürünün geliştirilmesine katkı sunulması amacıyla projeye katılacak 14 mobilya üreticisinin kurumsal ve yönetsel yapılarının analiz edilerek iyileştirme yol haritaları çıkarıldı ve katılımcı firmalarımızla paylaşıldı.

Aynı zamanda mobilya sektöründe yer alan firmalarımızın e-ihracat yolculuğunda hangi aşamada olduklarını tespit edebilmeleri ve odaklanma alanlarını belirleyebilmeleri için kurumsallaşma ve E-ihracat Uygulama Rehberi oluşturuldu.

Bu doğrultuda, EİB tarafından yapılması planlanan e-portal yönetim modelinin, e-portal aşamaları ve bu platformun iş modeli geliştirilerek hem yazılımsal hem de tasarımsal yapısı belirlendi.

Geleneksel satın alma eğilimlerinde kökten bir kırılım yaşanan bu dönemde, katma değeri yüksek ekonomiyi; zamanı efektife eden, emek ve zihin faaliyetlerini, değerli ürün ve hizmet ortaya çıkarmak için kullananlar oluşturacaktır. Biz bu yolda ilerliyoruz.