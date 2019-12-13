Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatı arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatı arttı - Son Dakika Ekonomi

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatı arttı

6 saat önce

Kasım ayında Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatı yüzde 4,6'lık artışla 73 milyon 465 bin dolar seviyesine yükseldi.

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatı arttı, System.String[]

Kasım ayında Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatı yüzde 4,6'lık artışla 73 milyon 465 bin dolar seviyesine yükseldi.

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) verilerine göre kasım ayında Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artışla 73 milyon 465 bin dolar oldu. Ocak-Kasım döneminde Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatı ise, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,6 artarak 684 milyon 902 bin dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, hem Türkiye hem de dünyada ekonomik belirsizliklerin yavaş yavaş ortadan kalktığını ve bu durumun ihracata olumlu yansıdığını kaydederek, zor günlerde bile hiç azalmayan ihracatın önümüzdeki süreçte çok daha hızlı yol alacağını belirtti.

Mobilyalar ürün grubu 44 milyon 963 bin 264 dolar ihracat ile ilk sırada

Ürün grupları bazında bakıldığında Mobilyalar ürün grubu ihracatı, kasım ayında yüzde 8,97 artarak 44 milyon 963 bin 264 dolar, Keresteler-Sandık-Kafes-Palet ihracatı yüzde 54 artışla 7 milyon 574 bin 463 dolar, Orman Tali Ürünleri ise yüzde 12,38 artarak 2 milyon 401 bin 571 dolar oldu.


Kağıt-Karton ve Matbu Yayınlar ihracatı yüzde 11,76 düşüşle 14 milyon 486 bin 268 dolar, Diğer Ahşap Mamülleri ihracatı da yüzde 26,73 düşerek 4 milyon 40 bin 858 dolar olarak gerçekleşti.

Böylece ürün grupları içinde Mobilyalar 44 milyon 963 bin 264 dolar ihracat ile ilk sırada yer alırken, Keresteler-Sandık-Kafes-Palet de yüzde 54 artışla en fazla ihracat artışı gerçekleşen ürün grubu oldu.


Irak'a ihracat 20 milyon 490 bin 861 dolar

Kasım ayında Irak 20 milyon 490 bin 861 dolar ile sektörün en fazla ihracat yaptığı ülke konumunu sürdürdü.

Libya 4 milyon 558 bin 126 dolarlık rakamla ikinci büyük pazar olurken, artış oranı yüzde 12 oldu. Almanya'ya ihracat yüzde 4,92 artarak 3 milyon 798 bin 803 dolar, İsrail'e yüzde 29,54 artışla 3 milyon 782 bin 10 dolar, İtalya'ya ise yüzde 22,35 düşüşle 3 milyon 311 bin 557 dolar olarak gerçekleşti. En çok ihracat artışı ise, yüzde 37,53 oranıyla Romanya'ya gerçekleşti.

Murat Erat, Akdeniz, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa, İtalya ve Rum Kesimi Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat başlattı
Ziraat Bankası, Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini devralıyor İngiltere Kraliçesi sosyal medya sorumlusu arıyor! 380 bin lira kazanacak Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi

Son Dakika Haberleri
18:54 Tekfen SOCAR Polymer Investments LLC'ye yüzde 10 ortak oldu - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:44 Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:44 Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:44 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
17:16 Ziraat Bankası, Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini devralıyor - Son Dakika Ekonomi
16:25 İngiltere Kraliçesi sosyal medya sorumlusu arıyor! 380 bin lira kazanacak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 19:03:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]