Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında hedef 6.5 milyar dolar
58 dakika önce
Ankara Sohbetleri'nin konuğu olan Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Ata, 2019'da ihracatlarını 6.5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Ankara
Sohbetleri'nin konuğu olan Orta Anadolu Mobilya
, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Ata, 2019'da ihracatlarını 6.5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Ata, orman alanlarının Finlandiya
modeli ile değerlendirebileceğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:25
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