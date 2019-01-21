Son Dakika Haberleri: Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında hedef 6.5 milyar dolar

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında hedef 6.5 milyar dolar

58 dakika önce

Ankara Sohbetleri'nin konuğu olan Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Ata, 2019'da ihracatlarını 6.5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında hedef 6.5 milyar dolar, System.String[]
Ankara Sohbetleri'nin konuğu olan Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Ata, 2019'da ihracatlarını 6.5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Ata, orman alanlarının Finlandiya modeli ile değerlendirebileceğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:25 

Finlandiya, Ankara, Murat Erat, Ekonomi
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