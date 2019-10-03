Son Dakika Haberleri: Mobilya kenti İnegöl, fuara hazırlanıyor
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Mobilya kenti İnegöl, fuara hazırlanıyor

8 dakika önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, 7-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 42. MODEF EXPO 2019 hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

Mobilya kenti İnegöl, fuara hazırlanıyor, System.String[]

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, 7-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 42. MODEF EXPO 2019 hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

Yavuz Uğurdağ, İnegöl, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:01 
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