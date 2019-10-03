Mobilya kenti İnegöl, fuara hazırlanıyor
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İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, 7-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 42. MODEF EXPO 2019 hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, 7-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 42. MODEF EXPO 2019 hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:01
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