Mobilya kenti İnegöl, fuara hazırlanıyor

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, 7-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 42. MODEF EXPO 2019 hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.