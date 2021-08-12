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Mobilya kenti Kayseri ev dekorasyonunda üretim üssü haline geldi - Son Dakika

Mobilya kenti Kayseri ev dekorasyonunda üretim üssü haline geldi

12.08.2021 11:05
Mobilya kenti Kayseri ev dekorasyonunda üretim üssü haline geldi, System.String[]

Mobilya sektörünün öncü kentlerinden Kayseri'de, ev dekorasyonunda kullanılan sandalye, kanepe, baza, süngerli yatak, yaylı yatak ve oda takımlarının önemli bir kısmı üretilerek ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Mobilya sektörünün öncü kentlerinden Kayseri'de, ev dekorasyonunda kullanılan sandalye, kanepe, baza, süngerli yatak, yaylı yatak ve oda takımlarının önemli bir kısmı üretilerek ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Mobilyada tanınan markalarla Türkiye'nin adını uluslararası arenaya taşıyan Kayseri, ABD başta olmak üzere İngiltere, Çin, Rusya, Almanya, İtalya, Irak gibi birçok ülkeye ürün ihraç ediyor. Türkiye'de üretilen sandalyenin yüzde 43'ü, kanepenin yüzde 81'i, bazaların yüzde 23'ü, süngerli yatağın 79,99'u, yaylı yatakların yüzde 53,11 ve oda takımının yüzde 22'si Kayseri'de üretiliyor.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, AA muhabirine, Kayseri'nin "mobilyanın başkenti" olduğunu ve üretime önemli katkı sağladığını söyledi. Türkiye'de ilk 20 mobilya markasının 11'inin Kayserili firmalara ait olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, büyük ölçekli ve seri üretim yapan üreticilerin ihracata önemli katkı sağladığını belirtti. Büyüksimitci, Kayseri'nin mobilyada 800 milyon dolara yaklaşan dış satım yaptığını dile getirdi.

"Mobilya markalarına yan sanayi olarak da hizmet veriyoruz"

Mobilyadaki ürün çeşitliliğine değinen Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Türkiye'de her 5 sandalyenin 2'sini, her 5 kanepenin 4'ünü, her 4 bazanın 1'ini, her 5 süngerli yatağın 4'ünü, her 2 yaylı yatağın 1'ini ve her 4 oda takımından 1'ini Kayseri'de üretiyoruz. Bunlar, Kayseri'nin mobilya sektöründe ne kadar ağırlıklı olduğunu gösteriyor. Bir de mobilya markalarına yan sanayi olarak da hizmet veriyoruz. Yurt dışına da ihracat yapıyoruz. Mobilyaya yönelik plastik, sünger, yay ve mekanizma gibi ürünler konusunda ciddi destek veriyoruz."

Ana odağı mobilya olan Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezinin Kayseri'de olduğunu hatırlatan Büyüksimitci, kentte mobilya konusunda yatırımların devam ettiğini ifade etti. Büyüksimitci, dünya pazarındaki ihracat paylarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrasında artmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mobilya kenti Kayseri ev dekorasyonunda üretim üssü haline geldi - Son Dakika Ekonomi


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