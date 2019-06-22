Son Dakika Haberleri: Mobilya, kuyum ve elektronik eşya satışlarında taksitlendirme süresi uzadı
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Mobilya, kuyum ve elektronik eşya satışlarında taksitlendirme süresi uzadı

51 dakika önce

Mobilya ve elektronik eşya satışlarında taksitlendirme süresi uzatılırken, kuyumda ilk kez taksit olanağı getirildi.

Mobilya, kuyum ve elektronik eşya satışlarında taksitlendirme süresi uzadı, System.String[]
Mobilya ve elektronik eşya satışlarında taksitlendirme süresi uzatılırken, kuyumda ilk kez taksit olanağı getirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:18 
Murat Erat, Ekonomi
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