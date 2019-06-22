Mobilya, kuyum ve elektronik eşya satışlarında taksitlendirme süresi uzadı
51 dakika önce
Mobilya ve elektronik eşya satışlarında taksitlendirme süresi uzatılırken, kuyumda ilk kez taksit olanağı getirildi.
Mobilya ve elektronik eşya satışlarında taksitlendirme süresi uzatılırken, kuyumda ilk kez taksit olanağı getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:18
Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayısı arttı
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