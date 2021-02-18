Mobilya mağazası çalışanları kardan koltuk yaptı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir mobilya mağazasının çalışanları, iş yeri önünde kardan koltuk yaptı.

Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi'nde bir mobilya mağazasının çalışanları, mağaza önünde biriken karlarla koltuk yaptı. Yaklaşık 2 saatte yaptıkları koltuğa kırlent koyup oturan çalışanlar, yaptıkları koltuğun çevrede bulunan kişiler ve müşteriler tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

Amaçlarının kar yağışını eğlenceye çevirmek olduğunu söyleyen mağaza çalışanı Orhan Gazi Görücü, "Mesleğimizle alakalı olduğu için yapmak istedik. Hava soğuk müşteri de gelmiyordu hem bizim için de eğlence oldu hem de ortaya böyle bir şey çıkardık. Görenler çok beğendi. Birçok kişi gelip fotoğraf çekti burada. Yapması 2 saatimizi aldı, bizim için eğlence oldu" dedi.