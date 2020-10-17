Mobilya mağazası kurşunlandı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir mobilya mağazasına silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, Ereğli ilçesi Boyacı Ali Mahallesi Eski Kasaphane Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya mağazasında meydana geldi. İlçe merkezinde bulunan iş yerine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. 11 el kurşun sıkıldığı öğrenilen iş yerinin camlarında maddi hasar oluşurken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Polis iş yerini kurşunlayan kimliği belirsiz şüpheli saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - KONYA