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Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi

2 saat önce

Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dükkana daldıBURSA - Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yatakçı dükkanına daldı.

Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dükkana daldı
BURSA - Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yatakçı dükkanına daldı.
Kaza, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Aracıyla ana yola çıkmak için dönen 16 JMF 62 plakalı aracın sürücüsü Nazım S, direksiyon hakimiyetini kaybederek yatak satışı yapan iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Dükkanda çalışanlar kendilerini dışarı zor attı. İş yerine giren otomobil dükkanda bulunan yataklara çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, büyük maddi hasar meydana geldi.
İş yerinde müşteri bekledikleri esnada büyük bir gürültüyle içeri bir otomobilin girdiğini ifade eden mekan sahibi Şaban Kara, "Araç sürücüsü muhtemelen frene basmak isterken gaza basınca dükkana girdi. Dükkanda biz ve çalışanlarımız vardı. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" dedi.
Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:27 Kaynak: İHA
Bursa, Murat Erat, 3. Sayfa
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