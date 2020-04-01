Mobilya mağazasında yangın - Son Dakika

Mobilya mağazasında yangın
6 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir mobilya mağazasında yangın çıktı.
Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir mobilya mağazasında yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Keşan - İstanbul karayolunun 2. kilometresindeki mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede mağazanın büyük bir bölümünü sardı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:15 Kaynak: AA
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