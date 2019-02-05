Son Dakika Haberleri: Mobilya Mağazasındaki Yangın Korkuttu

Mobilya Mağazasındaki Yangın Korkuttu

1 saat önce

Çorum'da bir mobilya mağazasında çıkan yangın korkuttu.

Mobilya Mağazasındaki Yangın Korkuttu, System.String[]
Çorum'da bir mobilya mağazasında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 1. Yeşilyurt Sokak'ta bulunan mobilya mağazasında yangın çıktı. Mağazadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına kısa sürede müdahale eden Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması yüreklere su serpti.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:14 Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Bahçelievler Mahallesi, Çorum, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlerdir Aranan Kayıp Araç Bulundu, 3 Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı Suriye'deki Düğünden Atılan Serseri Kurşunlar Gaziantep'te 1'i Çocuk 2 Kişiyi Yaraladı

Sokak Köpekleri, Talihsiz Kadını Parçalayarak Öldürdü Halkbankın Makedonya'daki Şubesi, Uzun Namlulu Silahlarla Soyuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 09:53:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mobilya Mağazasındaki Yangın Korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]