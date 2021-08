Mobilya mağazasının açılışında mankenler boy gösterdi, açılışı ise Ivana Sert yaptı - Son Dakika

- Mobilya mağazasının açılışında mankenler boy gösterdi, açılışı ise Ivana Sert yaptı

ERZURUM - Erzurum'da Özyapar ailesinin mobilya mağazasının açılışı yapıldı. Mağazanın açılışında birbirinden güzel mankenler boy gösterirken açılışı ise Erzurum Ak Parti Millet Vekili İbrahim Aydemir ile ünlü modacı Ivana Sert yaptı.

Erzurum'da iki ailenin bir araya gelerek açmaya karar verdiği mobilya mağazasında mankenler boy gösterdi. Özyapar mobilya mağazasının açılışını ise ünlü modacı Ivana Sert yaptı. Açılışa katılan Erzurum Ak Parti Millet Vekili İbrahim Aydemir ise konuşmasında; açılışı yapılan mağazanın Erzurum'u temsil eden kaliteli ürünler satacağını ifade etti.

"İki ailenin evlatları Erzurum'a çok güzel bir yatırım yaptı"

Erzurum için çok kaliteli ürünler satacak bir mağazanın açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Erzurum Ak Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, "Hakikaten Erzurum'u tarif ve temsil eden iki ailenin evlatları burada istihdam oluşturacak çok güzel bir yatırım yaptılar. Burada 10'un üzerinde vatandaşımız çalışacak ve ekmek parası kazanacak. Bundan ötesi Erzurum'un adına layık ve nitelik ifade eden kaliteli ürünler burada satılacak. Bu mağazanın açılacağını duyunca içimde bir huzur duygusu hissettim. Ivana hanımda burada bizimle beraber açılışa katıldı. Kendisi gerçekten çok zarif ve nezaket örneği bir hanımefendi. Ben Merve Özyapar hanımefendiyi de tebrik ediyorum. Bir hanımefendinin bu işlerle uğraşması da çok örnek bir harekettir" dedi.

"Erzurum cennet gibi bir yer"

Erzurum'un dağlarına aşık olduğunu ve her sene Palandöken'e kayak yapmaya geldiğini kaydeden Ünlü modacı Ivana Sert, "Erzurum'a mağaza açılışı için geldim. Ben Erzurum'un dağlarına aşığım. Neredeyse her sene kış dönemlerinde buraya gelerek Palandöken'de kayak yapıyorum. Türkiye'nin neredeyse her yerinde bir cennet var. Erzurum'da cennet gibi bir yer" açıklamalarında bulundu.

"Pandemi döneminde hiç zorlanmadım"

Kendisine zaman ayırmayı sevdiğini de söyleyen Sert, "Pandemi döneminde ben çok zorlanmadım. Kendime zaman vermeyi seven bir insanım. Kendimle ilgilenip spor yapmayı seviyorum. Bunların yanında kitap okumayı, film izlemeyi ve ailemle vakit geçirmeyi seviyorum. Gezmeyi çok seven bir insan değilim. Herkes aşısını da olmalı. Sonuç olarak büyük bir pandemi döneminin içindeyiz. Tek çözümümüz aşı şuanda başka yapacak bir şeyimiz yok" diye konuştu.

"İlerleyen zamanlarda moda programlarına dönebilirim"

İlerleyen zamanlarda tekrardan moda programlarına dönebileceğini belirten ünlü modacı Ivana Sert, "Şuanda ben iş dünyası programı sunuyorum. İş dünyası modadan biraz uzak ama şimdilik modaya biraz ara verdik. Bu ilerleyen zamanlarda tekrar geri dönmeyeceğim anlamına gelmiyor. Senelerdir bu işi yaptığım için kamera gördüğüm zaman nasıl oturup bakacağım hemen doğal olarak kendiliğinden oluyor" dedi.