Üye Girişi
Mobilya mağazasının açılışında mankenler boy gösterdi, açılışı ise Ivana Sert yaptı - Son Dakika

Mobilya mağazasının açılışında mankenler boy gösterdi, açılışı ise Ivana Sert yaptı

29.08.2021 09:52
Mobilya mağazasının açılışında mankenler boy gösterdi, açılışı ise Ivana Sert yaptı, System.String[]

- Mobilya mağazasının açılışında mankenler boy gösterdi, açılışı ise Ivana Sert yaptı Erzurum'da Özyapar ailesinin mobilya mağazasının açılışı yapıldı.

- Mobilya mağazasının açılışında mankenler boy gösterdi, açılışı ise Ivana Sert yaptı

ERZURUM - Erzurum'da Özyapar ailesinin mobilya mağazasının açılışı yapıldı. Mağazanın açılışında birbirinden güzel mankenler boy gösterirken açılışı ise Erzurum Ak Parti Millet Vekili İbrahim Aydemir ile ünlü modacı Ivana Sert yaptı.

Erzurum'da iki ailenin bir araya gelerek açmaya karar verdiği mobilya mağazasında mankenler boy gösterdi. Özyapar mobilya mağazasının açılışını ise ünlü modacı Ivana Sert yaptı. Açılışa katılan Erzurum Ak Parti Millet Vekili İbrahim Aydemir ise konuşmasında; açılışı yapılan mağazanın Erzurum'u temsil eden kaliteli ürünler satacağını ifade etti.

"İki ailenin evlatları Erzurum'a çok güzel bir yatırım yaptı"

Erzurum için çok kaliteli ürünler satacak bir mağazanın açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Erzurum Ak Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, "Hakikaten Erzurum'u tarif ve temsil eden iki ailenin evlatları burada istihdam oluşturacak çok güzel bir yatırım yaptılar. Burada 10'un üzerinde vatandaşımız çalışacak ve ekmek parası kazanacak. Bundan ötesi Erzurum'un adına layık ve nitelik ifade eden kaliteli ürünler burada satılacak. Bu mağazanın açılacağını duyunca içimde bir huzur duygusu hissettim. Ivana hanımda burada bizimle beraber açılışa katıldı. Kendisi gerçekten çok zarif ve nezaket örneği bir hanımefendi. Ben Merve Özyapar hanımefendiyi de tebrik ediyorum. Bir hanımefendinin bu işlerle uğraşması da çok örnek bir harekettir" dedi.

"Erzurum cennet gibi bir yer"

Erzurum'un dağlarına aşık olduğunu ve her sene Palandöken'e kayak yapmaya geldiğini kaydeden Ünlü modacı Ivana Sert, "Erzurum'a mağaza açılışı için geldim. Ben Erzurum'un dağlarına aşığım. Neredeyse her sene kış dönemlerinde buraya gelerek Palandöken'de kayak yapıyorum. Türkiye'nin neredeyse her yerinde bir cennet var. Erzurum'da cennet gibi bir yer" açıklamalarında bulundu.

"Pandemi döneminde hiç zorlanmadım"

Kendisine zaman ayırmayı sevdiğini de söyleyen Sert, "Pandemi döneminde ben çok zorlanmadım. Kendime zaman vermeyi seven bir insanım. Kendimle ilgilenip spor yapmayı seviyorum. Bunların yanında kitap okumayı, film izlemeyi ve ailemle vakit geçirmeyi seviyorum. Gezmeyi çok seven bir insan değilim. Herkes aşısını da olmalı. Sonuç olarak büyük bir pandemi döneminin içindeyiz. Tek çözümümüz aşı şuanda başka yapacak bir şeyimiz yok" diye konuştu.

"İlerleyen zamanlarda moda programlarına dönebilirim"

İlerleyen zamanlarda tekrardan moda programlarına dönebileceğini belirten ünlü modacı Ivana Sert, "Şuanda ben iş dünyası programı sunuyorum. İş dünyası modadan biraz uzak ama şimdilik modaya biraz ara verdik. Bu ilerleyen zamanlarda tekrar geri dönmeyeceğim anlamına gelmiyor. Senelerdir bu işi yaptığım için kamera gördüğüm zaman nasıl oturup bakacağım hemen doğal olarak kendiliğinden oluyor" dedi.

Ivana Sert, AK Parti, Pandemi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mobilya mağazasının açılışında mankenler boy gösterdi, açılışı ise Ivana Sert yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Açılmaya günler kala peş peşe duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan olacak 09:51 Açılmaya günler kala peş peşe duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan olacak Perşembe için uyarı alarmı verildi! Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Şen: Sıcak ve soğuk birleşirse sonuç kötü olur 09:46 Perşembe için uyarı alarmı verildi! Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Şen: Sıcak ve soğuk birleşirse sonuç kötü olur Bakanlık, o görüntüler için harekete geçti! Kasalar dolusu sebzenin çöpe dökülmesi araştırılıyor 09:29 Bakanlık, o görüntüler için harekete geçti! Kasalar dolusu sebzenin çöpe dökülmesi araştırılıyor
Beşiktaş maçında yabancı kuralı skandalı! 4. hakem, Sergen Yalçın'ı yanlış yönlendirdi 00:51 Beşiktaş maçında yabancı kuralı skandalı! 4. hakem, Sergen Yalçın'ı yanlış yönlendirdi Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi 21:31 Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi Kendisinden haber alınamayan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu 21:02 Kendisinden haber alınamayan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu
Afgan halkının 19:09 Afgan halkının "Efsane kahraman" olarak nitelendirdiği Hikmetyar'ın sağ kolu Haberler.com'a konuştu: Türkiye bize el uzatsın Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti 17:28 Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti

Son Dakika Haberleri
09:52 Yorumculuk kariyerine yeni başlayan Volkan Demirel: Bence Beşiktaş rakiplerinden bir adım önde
09:50 Nilgün Belgün'ün "Antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı?" sorusuna Bakan Koca'dan cevap geldi
09:46 Perşembe için uyarı alarmı verildi! Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Şen: Sıcak ve soğuk birleşirse sonuç kötü olur
09:41 Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor
09:37 Yan yana sıralanmış ölü köpekler bulundu! Bölgede yaşayan vatandaş: Bilerek yaptılar
09:33 Kontrolden çıkan servis minibüsü bariyerlere çarptı! Korkunç kazada yaralanan 7 kişi, aracın camları kırılarak çıkartıldı
09:28 Bakanlık, o görüntüler için harekete geçti! Kasalar dolusu sebzenin çöpe dökülmesi araştırılıyor
09:22 Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın "Yeni tedbirler" gelecek sözleri, maaşa göre kredi uygulamasını getirdi
09:14 Hakimiyetini kaybeden genç sürücü, ikiye ayrılan araçtan mucize eseri sağ çıktı
17:59 Ronaldo, Manchester United'da haftalık 480 bin sterlin kazanacak
Yorumculuk kariyerine yeni başlayan Volkan Demirel: Bence Beşiktaş rakiplerinden bir adım önde Yorumculuk kariyerine yeni başlayan Volkan Demirel: Bence Beşiktaş rakiplerinden bir adım önde         
09:53
Nilgün Belgün'ün Nilgün Belgün'ün "Antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı?" sorusuna Bakan Koca'dan cevap geldi         
09:50
Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor         
09:42
Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın "Yeni tedbirler" gelecek sözleri, maaşa göre kredi uygulamasını getirdi         
09:22
Ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü denetim noktasına yaklaşınca aniden gaza basıp kaçtı Ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü denetim noktasına yaklaşınca aniden gaza basıp kaçtı         
22:30
Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı         
21:25
Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı         
20:19
Evde görür görmez çığlığı bastılar! 2 metrelik yılan bidonla kontrol altına alındı Evde görür görmez çığlığı bastılar! 2 metrelik yılan bidonla kontrol altına alındı         
17:52
Acemi Cadı dizisi'nin Toygar'ı Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor Acemi Cadı dizisi'nin Toygar'ı Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor         
16:38
Mısır tarlalarına dadanan 300 kilo ağırlığındaki domuz, 8 avcı tarafından vuruldu Mısır tarlalarına dadanan 300 kilo ağırlığındaki domuz, 8 avcı tarafından vuruldu         
15:49
İstanbul'a giriş yapmaya çalışan DEAŞ üyesi, sahte pasaportla yakalandı İstanbul'a giriş yapmaya çalışan DEAŞ üyesi, sahte pasaportla yakalandı         
15:35
Love Island yarışmasında tüm yarışmacılar aynı anda cinsel ilişkiye girdi Love Island yarışmasında tüm yarışmacılar aynı anda cinsel ilişkiye girdi         
15:26
14 yaşındaki çocuğun katliam yaptığı evden, 4 yaşındaki kardeş kaçarak kurtulmuş 14 yaşındaki çocuğun katliam yaptığı evden, 4 yaşındaki kardeş kaçarak kurtulmuş         
15:02
1993 model aracını 80 bin liraya modifiye etti! Son halini görenler şaşıp kalıyor 1993 model aracını 80 bin liraya modifiye etti! Son halini görenler şaşıp kalıyor         
14:00
MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
13:55
Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü         
12:51
Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı         
12:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2021 10:09:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mobilya mağazasının açılışında mankenler boy gösterdi, açılışı ise Ivana Sert yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement