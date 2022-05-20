Mobilya mağazasının deposundaki yoğun duman korkuttu - Son Dakika
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Mobilya mağazasının deposundaki yoğun duman korkuttu

20.05.2022 16:13

Mobilya mağazasının deposundaki yoğun duman korkuttu İtfaiye ekipleri duman tahliyesi için büyük çaba sarfetti Antalya'da bir mobilya mağazasının bodrum katında yangın sonucu oluşan yoğun duman itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Mobilya mağazasının deposundaki yoğun duman korkuttu

İtfaiye ekipleri duman tahliyesi için büyük çaba sarfetti

ANTALYA - Antalya'da bir mobilya mağazasının bodrum katında yangın sonucu oluşan yoğun duman itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışmayla dumanı tahliye edebildi.

Yangın, saat 15.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerindeki bir mobilya mağazasında çıktı. Edinilen bilgiye göre mağazanın depo bölümünden ve aralıklardan yoğun şekilde çıkan dumanı gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alma ihtimaline karşı çalışanlar kendi imkanlarıyla bazı ürünleri dışarı çıkardı. Kısa sürede mağazaya gelen ekipler, ilk olarak dumanın geldiğini noktayı belirlemek için çalışma başlattı. Yoğun dumana maruz kalan itfaiye erleri, elektriklerin de kesik olduğu depoda çalışabilmek için tüplü solunum cihazı kullandı. Tüm ekipler maskelerini taktıktan sonra çalışmalarına başladı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından dumanın çıktığı yere müdahale eden ekipler, daha sonra duman tahliye çalışması yaptı. Mağaza görevlileri ise çalışmaları endişeli gözlerle izledi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Mobilya mağazasının deposundaki yoğun duman korkuttu
Mobilya mağazasının deposundaki yoğun duman korkuttu
Mobilya mağazasının deposundaki yoğun duman korkuttu
Mobilya mağazasının deposundaki yoğun duman korkuttu
Mobilya mağazasının deposundaki yoğun duman korkuttu
Mobilya mağazasının deposundaki yoğun duman korkuttu
Mobilya mağazasının deposundaki yoğun duman korkuttu
Mobilya mağazasının deposundaki yoğun duman korkuttu

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mobilya mağazasının deposundaki yoğun duman korkuttu - Son Dakika


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