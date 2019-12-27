Mobilya mağazasının içerisindeki çam ağaçları ilgi çekiyor - Son Dakika
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Mobilya mağazasının içerisindeki çam ağaçları ilgi çekiyor

6 saat önce

Konya'da faaliyet gösteren bir mobilya mağazasının içinde yetişen iki çam ağacı, dükkana gelenlerin dikkatini çekiyor.

Mobilya mağazasının içerisindeki çam ağaçları ilgi çekiyor, System.String[]

Konya'da faaliyet gösteren bir mobilya mağazasının içinde yetişen iki çam ağacı, dükkana gelenlerin dikkatini çekiyor.

Selçuklu ilçesi Mobilyacılar Sitesi'nde faaliyet gösteren işletmenin sahibi Ali Baştürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çam ağaçlarının dükkan sahibi Ali Boynueğri tarafından 1980 yılında dükkanın önüne dikildiğini söyledi.

Boynueğri'nin, yıllarca gölgesinde serinlediği ağaçları kesmeye kıyamadığını ifade eden Baştürk, "İki sene önce İmar Yasası'ndan faydalanan dükkan sahibi, ağaçları da içine alacak şekilde dükkanı kapatmış. Ağaçları dükkanın içersinde görenler ilk başta tepki göstermiş. Ancak dükkan sahibi Ali amca, dükkanı ilk açtığı zaman diktiği bu ağaçları kesmeye kıyamamış." diye konuştu.

Geleneği devam ettiriyorlar

Baştürk, Boynueğri'den 6 ay önce dükkanı kiraladıklarını belirterek, içerideki ağaçların dükkana gelenler tarafından hayretle karşılandığını anlattı.

Mobilya dükkanının ağaçlar sayesinde bir hayli ilgi çektiğini belirten Baştürk, "Ali amcadan bu yana süren geleneği, artık biz devam ettiriyoruz. Ağaçların bakımını yapıyoruz, suyunu, gübresini veriyoruz." dedi.

Baştürk, ağaçların çatıdan çıkan kısmından yağmur veya kar sularının dükkan içerisine aktığını, zaman zaman çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle tavandaki panellerin zarar gördüğünü dile getirdi.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen ağaçlara gözü gibi baktığını vurgulayan Baştürk, "Görenler şaşırıyor. Dükkana gelen bazı vatandaşlar da ağaçları maket sanıyor. Bazıları ise tepkiyle karşılıyor. Biz mobilyacıyız, ağaç olmazsa biz bu işten ekmek yiyemeyiz. Fakat bu iki ağaç çok şanslı. Ağaçların budanmasından tutun sulamasına kadar her şeyiyle ilgileniyoruz. Bu dükkanda kaldığımız sürece iki ağaca da sonuna kadar bakmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Murat Erat, Selçuklu, Baştürk, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:14 Kaynak: AA
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