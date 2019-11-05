Son Dakika Haberleri: Mobilya Sanayii'nde otopark ve çamur meselesi çözülüyor
Son Dakika Genel Mobilya Sanayii'nde otopark ve çamur meselesi çözülüyor

Mobilya Sanayii'nde otopark ve çamur meselesi çözülüyor

8 saat önce

Mobilya Sanayii'nde otopark ve çamur meselesi çözülüyorBURSA - İnegöl Belediyesi, Mahmudiye Mahallesi Yeşil Dere Sokakta mezbelelik haldeki alanın zemin değişim çalışmasının startını verdi.

Mobilya Sanayii'nde otopark ve çamur meselesi çözülüyor

BURSA - İnegöl Belediyesi, Mahmudiye Mahallesi Yeşil Dere Sokakta mezbelelik haldeki alanın zemin değişim çalışmasının startını verdi. Çalışma neticesinde bölge hem otopark kazanacak, hem de çamur ve tozdan kurtulacak.

Mahmudiye Mahallesi Yeşil Dere Sokak üzerinde bulunan boş alanların otopark olarak düzenlenmesi için zemin değişim çalışmalarına başlandı. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün çalışmaların sürdüğü alanda incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında bir açıklama da yapan Başkan Taban, "Mahmudiye Mahallemizde Yeşil Dere Sokaktayız. Burada arkadaşlarımız zemin değişimi ve temizlik çalışmalarını gerçekleştirerek bu bölgeyi güzelce vatandaşlarımızın, esnaflarımızın kullanacağı bir otopark haline dönüştürecekler. Buralarda daha çok esnaf arkadaşlarımızın malzemelerini kontrolsüz şekilde attıkları, kereste ve tomrukları depoladıkları alan olarak görüyoruz. Yine esnafımızdan gelen bildirimler doğrultusunda artan araç sayısını da göz önünde bulundurarak buralarda otopark alanlarını bir bir hayata geçirmek istiyoruz bu hat boyunca. Burada yaklaşık 1000 m2'lik bir alanda otopark uygulaması gerçekleştirilecek. Alan üzerindeki malzemeler de kaldırılarak 45 araçlık bir otopark hayata geçirmiş olacağız" dedi.

Şehrimizin mahallelerinin de üretim yapılan sanayi bölgelerinin de insanca yaşanabilecek alanlara dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Taban, "Çamurdan, tozdan kurtulmuş vaziyette, endüstriyel atıkların ve kirlenmenin olmadığı güzel mekanlar haline dönüşmeli. Vatandaşlarımızın gerektiğinde oturup dinlendiği, araçlarını park ettiği güzel tabloları şehrimizin her bölgesinde hayata geçirmek istiyoruz. İnşallah zaman içerisinde Bedre Deresi içerisinde de güzel çalışmalarımız olacak. Diğer derelerimizde de ıslah çalışmalarımız olacak. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Mobilya Sanayii'nde otopark ve çamur meselesi çözülüyor

İnegöl Belediyesi, Alper Taban, Murat Erat, Mahmudiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:18 Kaynak: İHA
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