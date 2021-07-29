Mobilya sektörü, Antakya MOBSAN ile dünyada söz sahibi olmayı hedefliyor

Hataylı mobilyacılar, yapımı tamamlanan Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi (Antakya MOBSAN) ile dünya pazarında daha geniş yer bulmayı amaçlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Antakya MOBSAN Kooperatifinin ortak projesi olarak 2014 yılında yapımına başlanan ve resmi açılışı 25 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilen Antakya MOBSAN ile Hatay'ın mobilya sektörünün üssü olması için çalışılıyor.

Toplam 465 bin metrekare arazi üzerine kurulu 100 fabrikadan oluşan Antakya MOBSAN ile kentin mobilya ihracatının 7 kat artması, mobilya sektöründe iç ve dış pazarda söz sahibi olunması hedefleniyor.

Orta Doğu ülkelerinin hemen hemen hepsine hitap eden Hataylı mobilyacılar, yeni sitede ürettikleri ürünlerle Afrika ve ABD'de de pazar bularak ihracat ağını genişletmeyi istiyor.

Antakya MOBSAN Kooperatifi Başkanı Hüseyin Doğru, AA muhabirine, sitede zigon sehpa, koltuk, yemek ve yatak odası gibi her çeşit mobilya üretiminin yapıldığını söyledi.

Antakya MOBSAN'da 100 fabrikanın 85'inin dolu, 15'inin ise taşınma aşamasında olduğunu belirten Doğru, site sayesinde firmaların üretim kapasitelerinin arttığını ve ihracat hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

"Pazar çeşitliliğimizi ciddi oranda artıracağız"

Orta Doğu ağırlıklı olmak üzere 70 ülkeye mobilya ihracatı yaptıklarını ifade eden Doğru, şöyle devam etti:

"Burada pazar çeşitliliğimizi çok ciddi derecede artırdık ve artırmaya da devam ediyoruz. Afrika bizim için önemli pazarlardan biri. ABD de çok önemsediğimiz ve o noktada satışlara da başladığımız değerli pazarlardan bir tanesi. Türki Cumhuriyetler, Rusya var. Yani dünyanın çoğu yerine buradan bir şekilde az da olsa mobilya gönderiyoruz. Günden güne buradaki firmalarımızın kapasite artırmasıyla birlikte pazar çeşitliliğimizi ciddi oranda artıracağız. Antakya mobilyacıları olarak ihracat rakamlarımız buraya taşınmadan önce yaklaşık 70 milyon dolardı. Buraya taşındıktan sonra pandemi süreci ve yaşadığımız belli sıkıntılar, piyasa şartlarında kapanma dönemlerinden dolayı tam kapasitede çalışamadık. Firmalarımızın da taşınma aşaması göz önüne alındığında tam anlamıyla kapasite oranlarına ulaşamamamıza rağmen 120 milyon dolar civarında çıkarttık ilk yılında. Hedeflerimizi kademe kademe artırarak 500 milyon dolara ulaşmayı planlıyoruz. 2-3 yıl içinde bu rakamlara ulaşabileceğimizi tahmin ediyoruz."

Doğru, sitede şu an çalışan sayısının 6 bin civarında olduğunu, bütün firmaların tam kapasiteyle çalışması halinde bu sayının 10 bine ulaşacağını belirtti.

Mobilya sektöründe kentin önemli bir noktaya geleceğini vurgulayan Doğru, bu noktada devlet desteğinin de kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

-"Afrika, Amerika pazarlarına da girmeyi hedefliyoruz"

Sitede firması bulunan Ali Gözel de baba mesleği olan mobilyacılığı küçük yaşlardan beri devam ettirdiğini söyledi.

İşletmelerini yeni yapılan Antakya MOBSAN'a taşıdıktan sonra üretimde de ihracatta da artış yakaladıklarını belirten Gözel, "Bu sitede hiç hayal edemediğimiz noktalara ulaştık. Eski ustalarımız zamanında sektöre çok yatırım yapamadılar ve bunu farklı illere kaptırdılar. Şimdi ise bu yaptığımız sanayi sitesiyle beraber Hatay'da mobilya sektöründe güzel bir ivme kazanacağız. Bunun meyvelerini yavaş yavaş yemeye başladık, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin bize bakış açısı çok değişti. İhracat noktasında da çok iyi yere geldik. Firma olarak Orta Doğu'nun hemen hemen tüm ülkelerine ürün gönderiyoruz. Şimdi yeni pazarları da keşfettik, Afrika, Amerika pazarlarına da girmeyi hedefliyoruz, Avrupa pazarlarını şu an biraz yokluyoruz. Üretim kapasitesinin yüzde 80'i ihracat, geri kalanı da yurt içinde pazarlıyoruz." diye konuştu.

Gözel, önceki işletmelerinde 50 personel çalışırken şimdi çalışan sayısını 100'e çıkarttıklarını ve bu sayının daha da artacağını dile getirdi.

"Üretimimizin yüzde 85'i ihracat"

Oyma mobilya sektöründe 37 yılı geride bırakan Hasan Buğdaycıgil de önceki dükkanının 400 metrekare büyüklüğünde olduğunu, şimdi ise 3 bin metrelik alanda daha rahat üretim yapma imkanına kavuştuklarını söyledi.

İş yeri genişleyince üretim kapasitesinin de arttığını belirten Buğdaycıgil, emeği geçenlere teşekkür etti.

Site sayesinde daha rahat ve güzel bir çalışma ortamına kavuştuklarını aktaran firma sahibi Eyüp Gökçe de "Burada daha rahat çalışma ortamına sahip olduk. Üretimimizin yüzde 85'i ihracat. Orta Doğu'nun bütün ülkelerine hakimiz. Afrika, Güney ABD ve birçok Avrupa ülkesinde yeni pazar arayışındayız. Pazarı genişletmeyi planlıyoruz, ABD ile Afrika'nın girmediğimiz bazı ülkeleri var, onları planlıyoruz. Yakın tarihte bununla ilgili sektörel gezilerimiz veya fuar katılımlarımız olacak. Pazar ağımızı böylelikle genişletmeyi planlıyoruz." dedi.