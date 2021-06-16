Mobilya sektörü artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanmaya hazırlanıyor

Mobilya sektörünün 36 bin üyesinin çatı kuruluşu Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED), ihracatta arttırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak mevcut ve yeni pazarlarda mobilya satışlarını artırmayı hedefliyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, MOSFED, sektör temsilcilerine yönelik düzenlediği çevrim içi toplantıda artırılmış gerçeklik teknolojisini tanıttı. MOSFED, bu teknolojinin sektörün yurt dışı satışlarına uyarlanması halinde sunacağı avantajların, işin uzmanı tarafından anlatılmasını sağladı.

Türk mobilya sektörünü dünya sıralamasında 5'inci sıraya yükseltmeyi hedefleyen MOSFED'in toplantısında, artırılmış gerçeklik aracılığıyla, yeni pazarlara girişte daha kolay ve hızlı adımlar atılabileceğinin üzerinde duruldu.

Toplantının konuğu, artırılmış gerçeklik teknolojisinde uzman, İspanyol Aumenta Solutions Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Javier Campos, MOSFED üyelerine artırılmış gerçekliğin ne olduğu, hangi sektörlerde kullanıldığı ve mobilya sektöründe nasıl kullanılabileceğine ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, son zamanlarda gündemde olan çevre kirliliğine atıfta bulunarak, üretimin her zaman devam edeceğini, sadece artık gerektiği kadar üretim yapılacağını belirtti.

Çevreye, hayvanlara ve diğer tüm canlılara zarar vermeden üretim yapılması ve gelecek nesillerin haklarını tüketmeden kaynakların kullanılması gerektiğini aktaran Güleç, Türk mobilya sektörünün son 20 yılda sürekli geliştiğini, artık yeni teknolojileri konuşmak gerektiğini ifade etti.

Güleç, artık teknolojiden, teknolojinin yaşam kalitesini değiştirmesi, imalattan satışa, satış sonrası hizmete uzanan etkilerinin konuşulması gerektiğini belirterek, "Bunun adı da artırılmış gerçekliktir. Bu kapsamda biz de mobilya sektörünü ileriye taşımak adına bu toplantıyı gerçekleştirmek istedik." ifadelerini kullandı.

Artırılmış gerçeklikle mobilya satışı

Javier Campos ise mobilya sektöründe tasarımların artırılmış gerçeklik gözlükleri ile yapılabileceğini belirterek, artırılmış gerçekliğin, tasarımın üretime girmeden nasıl olacağını görme imkanı sağladığını ifade etti.

Elde olmayan modellerin taranması ile kısa sürede görüntü aktarımının sağlanacağına işaret eden Campos, öngörülenin kurgulanmasını ve farklı insanların tasarımlarını paylaşmasını da sağlayabileceğini kaydetti.

Artırılmış gerçekliğin en önemli özelliğinin uzaktan hizmet verme imkanı sağlaması olduğuna işaret eden Campos, bunun zorlayıcı lojistik uygulamalarını azaltabileceğine de değinirken kullanıcıların mobilyaların kullanım alanlarında nasıl duracağını bu sayede görebileceğini ve bu yolla mağaza satışlarının da artırılabileceğini bildirdi.

Artırılmış gerçekliğin aslında bir süredir hayatta olduğunu ifade eden Javier Campos, salgın ile kullanımının arttığını kaydetti ve "Aslında bu teknoloji hep vardı ve gelecekte de kullanımı artacaktı. Salgın sadece süreci hızlandırdı. Teknolojiyi ne kadar uygularsak o kadar iyi. Öncü olup meyvesini yemek de var, meyvesini yemesek bile öncü olup dikkat çekmek de var." değerlendirmesinde bulundu.

Artırılmış gerçekliğin ürün tanıtımı ile sınırlı olmadığını belirten Campos, bu yolla hazırlanmış haritaların üzerine mağaza lokasyonunu eklemek gibi yöntemlerle de teknolojiden faydalanılabileceğini bildirdi.