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Mobilya sektörü ASGARD ile dünyaya açılıyor

6 saat önce

ASGARD Mobilya, birçok ülkeye yaptığı ihracat ile Türk mobilyasını dünya pazarına açıyor.

Mobilya sektörü ASGARD ile dünyaya açılıyor, System.String[]

ASGARD Mobilya, birçok ülkeye yaptığı ihracat ile Türk mobilyasını dünya pazarına açıyor.


Genel Koordinatörlüğü ve CEO'luğunu Türkiye'nin tanınmış yatırım uzmanı ve iş adamı Kenan Altunç'un yaptığı ASGARD Mobilya, başta Arap ülkeleri ile Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ettiği Türk mobilyasını dünya pazarına açıyor. Birbirinden değişik desen ve motiflerle Türk işçiliğinin zarifliğinin yansıtıldığı mobilya takımları büyük ilgi görüyor. ASGARD Genel Koordinatörü ve CEO'u Kenan Altunç, yeni bir oluşumla ASGARD'ı dünyanın en iyi mobilya firmaları arasına soktuklarını ifade ederek, bu çatı altında profesyonel firmaların da yerli üretimlerini dünya piyasasına açacaklarını kaydetti. Altunç, "Yurt dışında bulunan bütün bağlantılarımızla Türkiye'de üretim yapan mobilya sektörünü de hareketlendireceğiz. Türkiye'de üretilen tüm yerli ürünleri www.asgardmobilya.com internet mağazacılık satışında ve yurt dışında yapılacak fuarlarda en iyi şekilde tanıtımını yaparak pazara sunacağız. Bünyemizde tanınmış birçok mobilya sektörü ile ikili görüşmelerimiz var. Bu ikili görüşmelerimizin sonucunda protokol yaparak bütün üretimlerimizi 4 dille yayınlayarak dünya piyasasına tanıtacağız. Mobilya sektöründe dünya ticaretinde daha yukarılarda yer almak adına ASGARD olarak ekip halinde yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarda ülke ekonomisine de daha fazla katkı sunma adına ülkemizdeki mobilya sektöründeki yerli üretimleri de dünya pazarına sunacağız" dedi. - ANKARA

Murat Erat, İhracat, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:44 Kaynak: İHA
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