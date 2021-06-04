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Mobilya sektörü "ham madde ihracatının sınırlandırılması" kararından memnun - Son Dakika

Mobilya sektörü "ham madde ihracatının sınırlandırılması" kararından memnun

04.06.2021 16:06
Mobilya sektörü

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Çin'e yapılan sunta&MDF ihracatına ilişkin Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte mobilya sektörünün önemli ham maddesi yonga levha, lif levha ve kalınlığı 6 mm'yi geçen ağaçların, "İhracı Kayda Bağlı...

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Çin'e yapılan sunta&MDF ihracatına ilişkin Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte mobilya sektörünün önemli ham maddesi yonga levha, lif levha ve kalınlığı 6 mm'yi geçen ağaçların, "İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi"ne dahil edilmesinin sektör tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.

Güleç, yaptığı yazılı açıklamada, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Mobilya sektöründe ham madde büyük sorundu. Ham maddemiz ihraç edilerek rakipleri besliyordu. Bu karar Türk mobilya sektörünü güçlendirecek bir karardır. Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza sektöre destekleri için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Ham maddenin yurt dışına satılmasıyla daha fazla katma değer üretme şansının azaldığını belirten Güleç, ihracatta önemli olanın katma değerli ürünlere odaklanmak ve ülkeye daha fazla değer kazandırarak ihraç etmek olduğunu vurguladı.

İşlenmiş, artı değer kazandırılmış ürün satışının hem üretici hem de ülke için daha kazançlı olduğuna dikkati çeken Güleç, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığımızın aldığı bu karar çok önemli ve sevindirici. Özellikle salgın sürecinde pek çok ülke ekonomisini ayakta tutabilmeye ve salgının etkisini en aza indirmeye yönelik çok önemli kararlar aldı, almaya devam ediyor. Biz de sektör olarak, alınan bu karar sayesinde hedeflerimizi çok daha rahat gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Yurt dışına çıkan ham madde ülkemizde kaldıkça dış pazarlarda rekabet edeceğimiz katma değerli ürün imalatımız da o oranda artacak. Öyle ki yıl sonu ihracatımızı yüzde 35 oranında artırarak 4 milyar doları yakalamayı amaçlıyoruz. Öncelikli hedefimiz mobilya ihracatında ilk 5 ülke arasına girebilmek. Ham madde sorunumuzu aştıktan sonra rakiplerimizle özellikle katma değerli ihracat konusunda çok daha güçlü rekabet edebileceğiz."

"Yan sektörleri de ilgilendiren önemli bir karar"

Mobilya üretiminin pek çok sektörle bağlantılı olduğunun ve mobilya üretiminde yaşanacak bir aksamanın bunları olumsuz etkileyeceğinin altını çizen Güleç, "Mobilya sektörü süngercisi, metalcisi, mermercisiyle tüm sektörler doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiriyor. Mobilya sektörünü ve yan sektörleri doğrudan ilgilendiren bunun gibi olumlu kararlar alınmaya devam ettikçe -ben inanıyorum ki- 2022 de ek yüz bin istihdam imkanı da sağlayacağız. Her yıl 1 milyar dolarlık ek ihracata imza atacağız. Bakanlığımıza, aldıkları bu karardan dolayı, sektörümüz adına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün dünyada orman varlığının ve orman kaynaklı ham maddenin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Güleç, orman kaynaklı ham maddelerin stratejik maddeler olarak görülmesi gerektiğini aktardı.

Güleç, orman varlıklarına ilişkin, "Ormanlar 2-3 yılda oluşmuyor. Orman işletmesinin son 10-15 yılda doğru bir politika izleyerek, odunu ve orman imkanlarımızı, üreterek değerli hale getirdiğinin fakındayız. Orman işletmesi bu konuda üzerine düşeni yapıyor. Biz odunu orman işletmesinden aldıktan sonraki süreçlerle ilgili konuşuyoruz. Orman politikası, uzun dönemli bir stratejidir. Bununla ilgili uzun dönemli bir plan hazırlamak gerekir." açıklamasını yaptı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ahmet Güleç, İstanbul, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mobilya sektörü 'ham madde ihracatının sınırlandırılması' kararından memnun - Son Dakika Ekonomi


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