Son Dakika Haberleri: Mobilya sektörü ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 7.2 yükseldi
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Mobilya sektörü ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 7.2 yükseldi

35 dakika önce

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, 2019 yılının ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatının yüzde 7.2'lik bir artışla 2.628 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Mobilya sektörü ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 7.2 yükseldi, System.String[]
İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, 2019 yılının ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatının yüzde 7.2'lik bir artışla 2.628 milyar dolara yükseldiğini söyledi.
Mobilyada ihracatın ilk yarıyılda 1.634 milyar dolar olduğunu belirten Güleç, sektörün Türkiye'nin tüm ihracatından yüzde 1.8 pay aldığını ve 2023 yılında da dünyanın ilk 10 mobilya ihracatçısı arasında yer alma hedefiyle çalıştıklarını söyledi ve ekledi, "Biz ihracat hedefimize ulaşmak üzere uygun stratejileri üretmek; üretim odaklı olmaktan çok pazar odaklı olmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bugün 450 milyar dolara ulaşan dünya pazarının 2050 yılında 1 trilyon doları aşması öngörülüyor. 2018 itibariyle küresel pazarın yüzde 33'ünü ithal mobilyalar oluşturuyor. 2050 yılında 330 milyar dolar civarında küresel mobilya dış ticaretinden söz edeceğiz. Bu farkındalıkla Türkiye mobilya sektörü olarak 2023 yılında 10 milyar dolar ihracat ile dünya pazarlarından yüzde 2.5 pay alma hedefiyle çalışıyoruz. Kilogram başına ihracat değerimizi 7.0 dolara ulaştırmak stratejimizde büyük önem taşıyor. Çünkü sadece sektörümüz için değil ülkemizin dünya pazarlarından daha çok pay alması için 'mobilya ihracatı' hayati bir öneme sahip" dedi. (Fotoğraflı)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:32 Kaynak: DHA
Ahmet Güleç, Murat Erat, İstanbul, İhracat, Ekonomi
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