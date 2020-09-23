Mobilya sektörü ihracatta zirveye oynuyor - Son Dakika

Mobilya sektörü ihracatta zirveye oynuyor

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, "Sektörümüzde ihracat konusu, bundan 10 sene öncesinde olduğu gibi 'dişimizi tırnağımıza takarak giriştiğimiz bir yol değil', artık 180 ülkenin hanesine doğrudan giren Türk mobilyasının tasarım, kalite, hızlı üretim ve iş gücü...

Mobilya sektörü ihracatta zirveye oynuyor, System.String[]

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, "Sektörümüzde ihracat konusu, bundan 10 sene öncesinde olduğu gibi 'dişimizi tırnağımıza takarak giriştiğimiz bir yol değil', artık 180 ülkenin hanesine doğrudan giren Türk mobilyasının tasarım, kalite, hızlı üretim ve iş gücü ile birlikte jeopolitik gücünün de lojistik anlamda büyük bir avantaj sağlayarak ulaştığı bir başarı hikayesidir." dedi.

MOSDER'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de dış ticaret fazlası veren sektörlerin başında gelen mobilya sanayisinin dünya genelindeki yükselişi devam ediyor. Son yıllarda ihracatta sürekli artı yönde gidişat izleyen Türk mobilya sektörünün, küresel mobilya pazarındaki büyüklüğü 6 basamak birden atlayarak ihracat yapan ülkeler arasında sekizinci sıraya yükseldi.

Türkiye'nin 2019 yılı mobilya ihracatının 3,5 milyar dolara ulaştığını aktaran Balcı, "Sektörümüzde ihracat konusu, bundan 10 sene öncesinde olduğu gibi 'dişimizi tırnağımıza takarak giriştiğimiz bir yol değil', artık 180 ülkenin hanesine doğrudan giren Türk mobilyasının tasarım, kalite, hızlı üretim ve iş gücü ile birlikte jeopolitik gücünün de lojistik anlamda büyük bir avantaj sağlayarak ulaştığı bir başarı hikayesidir." ifadelerini kullandı.

Balcı, "Bir önceki yıla bakıldığında bile ihracatta 12 basamak yükselen mobilya sanayimizin önü açıktır. İtalya gibi yakın coğrafyamızda yer alan ülkelerle pazarda rekabet etmeyi değil direkt İtalya'nın dünya pazarındaki yerini almayı amaçlıyoruz. 2023 yılı hedeflerimiz doğrultusunda ise Türk mobilyasının küresel boyutta, devler liginde ilk 5'te yer almasını sağlamak üzere var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ara eleman değil aranan eleman aranıyor"

Balcı, pandemide yeni normalleşme süreciyle birlikte artan ihracat talebine yetişebilmek için üretimde ek istihdama ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kayseri, Ankara, İzmir, İstanbul, Hatay, Adana, İnegöl gibi mobilyanın can damarı olan şehirlerde personel ihtiyacı olduğuna değinen Balcı, döşeme ustası, kaynakçı, dikiş operatörü, CNC operatörü gibi sektörde ara eleman olarak nitelendirilen personellerin şimdilerde aranan eleman konumunda olduğunu ifade etti.

Pandeminin ilk döneminde fabrikalarda faaliyetlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte oluşan siparişlerin üretimde noktasında ertelendiğini belirten Balcı, üretimde çarkların yeniden dönmesiyle birlikte yoğun talebe cevap verebilmek için birçok firmada acil personel ihtiyacının ortaya çıktığını kaydetti.

Balcı, alınacak personellere asgari ücretin üzerinde maaş verileceğini ve kalifiye eleman dışında yetiştirilmek üzere de personel alımına gidileceğini belirterek, "Meslek liselerinin mobilya tasarım, makine, kaynak, motor, elektrik ve elektronik bölümünden mezun olan gençleri bekliyoruz. Mesleğe yeni başlayacak bir personel, asgari ücretin üzerinde maaş alabilecek, sektörde 1-2 yıl deneyimli olan işçilerimiz ise yine asgari ücretin yüzde 20-30 üzerinde maaş alabilecek. 5 yıllık tecrübeli bir personele sektörümüzde ortalama 3 bin 900 lira maaş veriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, İhracat, Balcı, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mobilya sektörü ihracatta zirveye oynuyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Siber saldırı ve kullanıcı yoğunluğu sonucu çöken EBA'daki erişim sorunu çözüme kavuşturuldu Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Amerikalı aileye gasp girişiminde bulunan şüphelilere vatandaşlar müdahale etti Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı Özgür Aras, yıllardır küs olduğu Nurseli İdiz'e öfke kustu: Görsem ümüğünü sıkarım Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu
Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşım devam edecek Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşım devam edecek         
16:51
Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı         
15:58
Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı         
15:23
Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada         
15:16
91 yaşındaki profesörün uzaktan eğitim verdiği anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu 91 yaşındaki profesörün uzaktan eğitim verdiği anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu         
14:40
Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi         
14:11
Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti         
13:31
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz         
11:13
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak? Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak?         
10:55
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor         
08:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 17:11:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mobilya sektörü ihracatta zirveye oynuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei